Google anuncia Disco, su navegador web con IA generativa

En la nueva guerra de los navegadores web, de la que hablábamos hace unos meses, se ha venido dando una extraña circunstancia, y es que un conjunto de nuevos players, ha adelantado por la derecha a las grandes referencias de este mercado, con la única salvedad de Opera, que ha sido, con mucho, el primero en dar una respuesta ágil, algo que ya vimos al repasar la relación con la inteligencia artificial de los navegadores actuales. Pues bien, parece que ahora, con un modelo ya bastante pulido, Google ha decidido entrar finalmente en esa batalla, y para tal fin acaba de anunciar Disco.

A diferencia de Chrome, que continúa siendo su producto principal, Disco nace como un campo de pruebas para experimentar con nuevas maneras de interactuar con la información. La propia Google lo define como “un vehículo de descubrimiento”, un híbrido entre navegador y asistente inteligente impulsado por Gemini 3, su modelo multimodal más avanzado. La interfaz —mucho más cercana a ChatGPT que al Chrome tradicional— propone que el usuario se comunique directamente con el navegador tal y como hablaría con un asistente conversacional, dejando que sea la IA la que interprete necesidades, filtre la información relevante y guíe la sesión de navegación.

La mayor parte de la experiencia gira precisamente en esa interacción centralizada: el usuario escribe lo que quiere —planear un viaje, comparar productos, entender un concepto, recopilar datos, hacer una investigación…— y Disco muestra resultados, abre enlaces y estructura la información en el panel de navegación integrado. Si la sesión acumula demasiadas páginas o se complica, se le puede pedir al asistente que organice todo de forma automática. La intención es reducir la dependencia de decenas de pestañas y permitir que la IA actúe como intermediario inteligente entre el usuario y la web.

Pero la gran novedad —y lo que realmente separa a Disco de cualquier experimento previo de navegación asistida— son las GenTabs, unas pestañas inteligentes que generan herramientas interactivas hechas a medida para cada tarea. No son simples contenedores de páginas: son aplicaciones generadas al vuelo por Gemini. Si el usuario está investigando vuelos, crea una herramienta para compararlos; si está estudiando física, genera una visualización que ayuda a entender conceptos; si organiza un viaje, transforma los documentos abiertos en un itinerario estructurado. Todo ello sin escribir código y partiendo únicamente de instrucciones en lenguaje natural.

Los ejemplos mostrados por Google ilustran bien el potencial del sistema. Al pedir ayuda para organizar un viaje a Japón, Disco no se limita a mostrar enlaces: construye una GenTab que agrupa recomendaciones, precios, mapas y propuestas personalizadas. En un contexto educativo, si el usuario pregunta por conceptos abstractos como la entropía, la IA genera una pestaña interactiva que interpreta datos, ofrece analogías visuales y permite experimentar con variables. Las GenTabs se nutren del contexto de las páginas abiertas, el historial del chat y la intención del usuario, actuando como el pegamento que convierte una búsqueda caótica en una experiencia coherente.

Google también ha dejado claro que Disco no pretende reemplazar a Chrome, ni competir directamente con Atlas de OpenAI o con los navegadores conversacionales emergentes. Es, según la propia compañía, un laboratorio público: un lugar donde experimentar rápido, observar cómo interactúan los usuarios y decidir qué innovaciones podrían trasladarse más adelante a Chrome y a otros productos del ecosistema. El navegador es, en palabras de Google, una oportunidad para “moldear el futuro de la navegación” aprovechando la retroalimentación real del público.

Por ahora, sin embargo, la experiencia será difícil de probar para la mayoría. Inicialmente Disco estará disponible únicamente en macOS, solo en Estados Unidos y mediante invitación, lo que indica que Google quiere medir cuidadosamente la respuesta antes de escalar el experimento. Aun así, es evidente que la compañía ve en Disco un banco de pruebas para reimaginar qué significa navegar por Internet en la era de la IA: menos pestañas, más contexto, menos fricción, más inteligencia. Si este es el futuro del navegador, dependerá de la acogida que tenga; pero lo que está claro es que Google no piensa quedarse atrás en la redefinición de la web.