El futuro de Xbox se decidirá en 2026

En una entrevista con la BBC el vicepresidente de ecosistema y dispositivos Xbox, Jason Ronald, dijo que no podía hacer ningún anuncio importante sobre futuros lanzamientos, pero matizó que en 2026, con motivo del 25 aniversario de la marca Xbox, van a celebrar algo especial, y que «definirán el futuro de todo el ecosistema» de dicha marca.

Es importante interpretar correctamente las palabras de Ronald. El ejecutivo no se limita a hablar de consolas o de juegos, sino que se refiere al futuro de Xbox como ecosistema, y esto integra:

Las consolas en sentido estricto: Xbox Series S-Series X y sus posibles sucesoras.

Las consolas basadas en Windows 11, como las ROG Xbox Ally y Ally X.

Los juegos y todo lo relacionado con los títulos exclusivos.

Los servicios relacionados con Xbox, incluyendo Game Pass, que es el más importante.

Lo que dijo Ronal significa que en 2026, cuando celebren el evento especial dedicado a Xbox por su 25 aniversario, definirán tanto el futuro de la marca a nivel de hardware (nuevas consolas) como de software y de servicios. Puede que Microsoft aproveche para dar los primeros detalles sobre Xbox Next, ya que todavía no ha concretado nada importante en este sentido, mientras que Sony sí que ha dado algunas pinceladas de las tecnologías que tendrá PS6.

Tendremos que esperar al año que viene para ver con qué nos sorprende Microsoft, aunque gracias a diversas filtraciones y a los comentarios que ha hecho Sarah Bond, presidenta de Xbox, tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar de la consola de próxima generación de Microsoft.

Qué sabemos sobre la próxima Xbox

Será una consola premium (confirmado por Sarah Bond). Los juegos exclusivos no son una prioridad (confirmado por Sarah Bond). Podría llegar en dos versiones, una más potente y cara y otra menos potente y más barata. Utilizará una CPU AMD Ryzen y una GPU Radeon, ambas de nueva generación. Su precio podría alcanzar o superar los 1.000 euros. Será retrocompatible con juegos de Xbox Series, Xbox One, Xbox 360 y Xbox original. Su lanzamiento podría producirse en algún momento de 2027. Contará con funciones avanzadas de IA (confirmado por AMD).