Durante décadas, la ciencia ficción ha jugado con una idea tan simple como poderosa: eliminar la barrera del idioma. En La Guía del Autoestopista Galáctico, (un libro que sospecho que los responsables de los AirPods en Apple han debido leer varias veces) Douglas Adams lo resolvía de forma tan ingeniosa como divertida con el babelfish, una pequeña criatura capaz de traducir cualquier idioma de manera instantánea al introducirla en el oído. Aquello era, claro, una broma brillante sobre el absurdo del universo… pero también una fantasía compartida. Entenderse con cualquiera, en cualquier lugar, sin esfuerzo, ha sido siempre uno de esos sueños tecnológicos que parecían condenados a quedarse en el terreno de la ficción.

Ese sueño está hoy un poco más cerca de la realidad. Apple ha confirmado que la traducción en tiempo real para los AirPods llegará a España y al resto de países de la Unión Europea el próximo mes de enero, después de un retraso motivado por las exigencias regulatorias del espacio común europeo en materia de inteligencia artificial y protección de datos. La función, anunciada inicialmente junto a los últimos iPhone, Apple Watch y AirPods, se quedó fuera del despliegue europeo, pero finalmente verá la luz apoyándose en Apple Intelligence y en procesamiento realizado directamente en el dispositivo.

La traducción en vivo está disponible para los AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4 con cancelación activa de ruido, siempre vinculados a un iPhone compatible y actualizado. Su objetivo es permitir conversaciones cara a cara en distintos idiomas de forma natural, sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo ni interrumpir constantemente el diálogo. Apple ha puesto el foco en situaciones cotidianas: viajes, reuniones de trabajo, clases, encuentros familiares o conversaciones improvisadas en otro idioma.

Cuando ambas personas utilizan AirPods y tienen la función activada, la experiencia se vuelve especialmente fluida. La cancelación activa de ruido ayuda a que la voz traducida se escuche con mayor claridad, reduciendo el sonido ambiente y evitando que la conversación se convierta en un intercambio robótico. Si el interlocutor no lleva auriculares, el sistema muestra en el iPhone una transcripción en tiempo real en su idioma, lo que permite mantener el diálogo sin romper la dinámica de la conversación.

Más allá del cara a cara, Apple ha integrado la traducción en tiempo real en su ecosistema de comunicaciones. La función está disponible no solo en la app Traducir, sino también en Mensajes, FaceTime y Teléfono, facilitando el salto entre texto y voz según el contexto. Todo el proceso se apoya en Apple Intelligence y, según la compañía, se ejecuta en el propio dispositivo, reforzando un mensaje recurrente en Cupertino: la privacidad como elemento central de la experiencia.

En su lanzamiento en la Unión Europea, la traducción en tiempo real está disponible en español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, chino (simplificado y mandarín tradicional), japonés y coreano. Apple reconoce que el retraso europeo ha obligado a realizar ajustes técnicos adicionales para cumplir con el Reglamento de Mercados Digitales, un obstáculo similar al que ha frenado a otros actores del sector. Eso sí, a diferencia de Google, Apple mantiene esta función limitada a sus propios auriculares, una decisión coherente con su estrategia de ecosistema cerrado, aunque menos ambiciosa desde el punto de vista de la adopción universal.

No, los AirPods no albergan un babelfish literal ni resuelven de forma mágica todos los malentendidos entre culturas. Pero lo cierto es que aquella idea que Adams trataba con humor empieza a tomar forma en productos reales, con todas sus limitaciones y condicionantes. La traducción en tiempo real aún no es perfecta ni universal, pero cada avance en esta dirección confirma que la frontera entre la ciencia ficción y la tecnología cotidiana es, cada vez más, una cuestión de tiempo.