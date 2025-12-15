Las tarjetas gráficas empiezan a subir de precio, los discos duros también

Poco a poco se están cumpliendo las previsiones que hemos ido viendo durante las últimas semanas en MuyComputer. El precio de las tarjetas gráficas ya ha empezado a subir, y Colorful ha sido una de las primeras ensambladoras que ha decidido tomar esta medida, aunque de momento solo afecta a sus GeForce RTX.

La subida de precios que ha aplicado Colorful entró en vigor la semana pasada, y se repercute en distribuidores y minoristas. Estos son los modelos afectados y la subida de precio que ha recibido cada uno de ellos:

GeForce RTX 5070: sube de precio en 100 yuanes, que son 12 euros.

GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB: se encarece 50 yuanes, que son 6 euros.

GeForce RTX 5060 Ti de 8 GB: sube de precio 30 yuanes, que son 3,62 euros.

GeForce RTX 5060 de 8 GB: se encarece en 30 yuanes, que son 3,62 euros.

No es una subida de precios que podamos considerar como peligrosa, de hecho puede que muchos minoristas opten por no repercutirla directamente a los consumidores, pero lo importante es que esto es un preludio de lo que está por venir.

Es solo cuestión de tiempo hasta que la escasez de DRAM afecte de forma considerable al mercado de la memoria gráfica, y cuando esto ocurra el precio de las tarjetas gráficas va a aumentar de forma considerable. El encarecimiento sería más marcado en aquellos modelos que tienen una mayor cantidad de memoria gráfica, es decir, en aquellas con 16 GB o más de VRAM.

Fuentes asiáticas, que tienen contactos en la cadena de distribución de componentes, han comentado que es probable que a corto plazo veamos un aumento de precios de 800 yuanes como mínimo, que al cambio actual son 96,51 euros. Con el paso del tiempo los precios subirían todavía más.

Los discos duros están subiendo de precio muy rápido

DigiTimes también ha confirmado que el precio de los discos duros está subiendo más rápido de lo esperado, y que esto se debe sobre todo a la alta demanda de unidades de gran capacidad en centros de datos.

Los fabricantes de discos duros están trabajando a plena capacidad, pero no es suficiente para cubrir la demanda que proviene de sectores como la IA, la computación en la nube y los sistemas que trabajan con grandes cantidades de datos, lo que está haciendo que los precios no dejen de subir.

La relación coste por gigabyte de los discos duros siempre había sido muy buena, tanto que de hecho esta había sido su gran ventaja frente a las unidades SSD, y había convertido a los discos duros en una opción de almacenamiento barata y funcional, algo que podría cambiar muy pronto si se mantiene la tendencia actual.