Se filtran los juegos gratis por Navidad de Epic Games

La campaña navideña de la Epic Games Store se ha convertido, con el paso de los años, en una tradición casi tan esperada como las propias fiestas. Cada diciembre, la tienda digital de Epic transforma su política habitual de juegos semanales gratuitos en un auténtico calendario de adviento para jugadores de PC, en el que cada día puede esconderse desde una pequeña joya independiente hasta un superventas inesperado. Y este 2025 no ha empezado precisamente con discreción: Epic ha dado el pistoletazo de salida regalando nada menos que Hogwarts Legacy, uno de los títulos más exitosos de los últimos años, que puede reclamarse gratis hasta el próximo jueves 18 de diciembre a las 17:00.

Este movimiento inicial no solo refuerza la sensación de que Epic quiere cerrar el año por todo lo alto, sino que también ha servido como catalizador para que resurja un viejo clásico de estas fechas: las filtraciones. En paralelo al regalo de Hogwarts Legacy, ha comenzado a circular por la red una supuesta lista completa con todos los juegos que Epic Games Store regalaría durante su campaña navideña diaria, una información que, de confirmarse, dibujaría uno de los mejores calendarios de Navidad que ha ofrecido la plataforma hasta la fecha.

El origen de la filtración apunta a la red social china QQ, donde habría aparecido una lista que arrancaba precisamente con Hogwarts Legacy, lo que ha dado cierto aire de credibilidad al rumor. No obstante, conviene ser cautos desde el primer momento: no es la primera vez que una lista de este tipo circula antes de tiempo, y algunos de los títulos mencionados no están disponibles actualmente en la Epic Games Store, algo que históricamente ha sido una señal de alerta. Aun así, Epic ya ha demostrado en otras ocasiones que puede cerrar acuerdos de última hora para incorporar juegos a su tienda justo antes de regalarlos.

Terraria for free on epic on the 28th (tentative) https://t.co/nKCY34Oeod pic.twitter.com/Nq4u3xNyF0 — r/Terraria 🌳 (@rTerraria) December 13, 2025

Según esta filtración, el calendario completo de juegos gratuitos de Navidad quedaría de la siguiente manera, siempre insistiendo en que se trata de información no oficial y sujeta a cambios:

18 de diciembre: Jurassic World: Evolution 2

19 de diciembre: Desperados III

20 de diciembre: Total War: Warhammer

21 de diciembre: Tropico 5

22 de diciembre: Chicken Police – Paint it Red!

23 de diciembre: Loop Hero

24 de diciembre: LEGO Batman

25 de diciembre: Commander Keen

26 de diciembre: Farming Simulator 2022

27 de diciembre: Slime Rancher 2

28 de diciembre: Terraria

29 de diciembre: Detroit: Become Human

30 de diciembre: Mortal Kombat 11

31 de diciembre: Red Dead Redemption 2

Más allá de la lista completa, hay varios nombres que destacan con fuerza y que, de confirmarse, convertirían esta campaña en una de las más potentes de Epic Games Store. Red Dead Redemption 2 sería, sin duda, el broche de oro perfecto para cerrar el año; Detroit: Become Human y Mortal Kombat 11 siguen siendo títulos muy valorados por el público, mientras que Terraria o Loop Hero representan ese tipo de juegos que, pese al paso del tiempo, mantienen comunidades muy activas y un enorme atractivo para nuevos jugadores.

Ahora bien, no todo encaja a la perfección. Algunos títulos generan dudas razonables, ya sea por cuestiones de licencias, por acuerdos previos con otras plataformas o, simplemente, porque no forman parte aún del catálogo de Epic Games Store. Esto obliga a mantener los pies en el suelo y recordar que, aunque la filtración resulte tentadora, Epic no ha confirmado absolutamente nada más allá del regalo actual de Hogwarts Legacy.

Por ahora, la única certeza es esa: Hogwarts Legacy puede reclamarse gratis hasta el jueves, y a partir del 18 de diciembre empezaremos a salir de dudas día a día. Será entonces cuando sepamos si esta lista filtrada se cumple, si solo acierta a medias o si Epic Games Store, una vez más, se guarda algún as bajo la manga para sorprender a los jugadores durante las dos semanas más esperadas del año.