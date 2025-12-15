Noticias
Se filtran los juegos gratis por Navidad de Epic Games
La campaña navideña de la Epic Games Store se ha convertido, con el paso de los años, en una tradición casi tan esperada como las propias fiestas. Cada diciembre, la tienda digital de Epic transforma su política habitual de juegos semanales gratuitos en un auténtico calendario de adviento para jugadores de PC, en el que cada día puede esconderse desde una pequeña joya independiente hasta un superventas inesperado. Y este 2025 no ha empezado precisamente con discreción: Epic ha dado el pistoletazo de salida regalando nada menos que Hogwarts Legacy, uno de los títulos más exitosos de los últimos años, que puede reclamarse gratis hasta el próximo jueves 18 de diciembre a las 17:00.
Este movimiento inicial no solo refuerza la sensación de que Epic quiere cerrar el año por todo lo alto, sino que también ha servido como catalizador para que resurja un viejo clásico de estas fechas: las filtraciones. En paralelo al regalo de Hogwarts Legacy, ha comenzado a circular por la red una supuesta lista completa con todos los juegos que Epic Games Store regalaría durante su campaña navideña diaria, una información que, de confirmarse, dibujaría uno de los mejores calendarios de Navidad que ha ofrecido la plataforma hasta la fecha.
El origen de la filtración apunta a la red social china QQ, donde habría aparecido una lista que arrancaba precisamente con Hogwarts Legacy, lo que ha dado cierto aire de credibilidad al rumor. No obstante, conviene ser cautos desde el primer momento: no es la primera vez que una lista de este tipo circula antes de tiempo, y algunos de los títulos mencionados no están disponibles actualmente en la Epic Games Store, algo que históricamente ha sido una señal de alerta. Aun así, Epic ya ha demostrado en otras ocasiones que puede cerrar acuerdos de última hora para incorporar juegos a su tienda justo antes de regalarlos.
Terraria for free on epic on the 28th (tentative) https://t.co/nKCY34Oeod pic.twitter.com/Nq4u3xNyF0
— r/Terraria 🌳 (@rTerraria) December 13, 2025
Según esta filtración, el calendario completo de juegos gratuitos de Navidad quedaría de la siguiente manera, siempre insistiendo en que se trata de información no oficial y sujeta a cambios:
- 18 de diciembre: Jurassic World: Evolution 2
- 19 de diciembre: Desperados III
- 20 de diciembre: Total War: Warhammer
- 21 de diciembre: Tropico 5
- 22 de diciembre: Chicken Police – Paint it Red!
- 23 de diciembre: Loop Hero
- 24 de diciembre: LEGO Batman
- 25 de diciembre: Commander Keen
- 26 de diciembre: Farming Simulator 2022
- 27 de diciembre: Slime Rancher 2
- 28 de diciembre: Terraria
- 29 de diciembre: Detroit: Become Human
- 30 de diciembre: Mortal Kombat 11
- 31 de diciembre: Red Dead Redemption 2
Más allá de la lista completa, hay varios nombres que destacan con fuerza y que, de confirmarse, convertirían esta campaña en una de las más potentes de Epic Games Store. Red Dead Redemption 2 sería, sin duda, el broche de oro perfecto para cerrar el año; Detroit: Become Human y Mortal Kombat 11 siguen siendo títulos muy valorados por el público, mientras que Terraria o Loop Hero representan ese tipo de juegos que, pese al paso del tiempo, mantienen comunidades muy activas y un enorme atractivo para nuevos jugadores.
Ahora bien, no todo encaja a la perfección. Algunos títulos generan dudas razonables, ya sea por cuestiones de licencias, por acuerdos previos con otras plataformas o, simplemente, porque no forman parte aún del catálogo de Epic Games Store. Esto obliga a mantener los pies en el suelo y recordar que, aunque la filtración resulte tentadora, Epic no ha confirmado absolutamente nada más allá del regalo actual de Hogwarts Legacy.
Por ahora, la única certeza es esa: Hogwarts Legacy puede reclamarse gratis hasta el jueves, y a partir del 18 de diciembre empezaremos a salir de dudas día a día. Será entonces cuando sepamos si esta lista filtrada se cumple, si solo acierta a medias o si Epic Games Store, una vez más, se guarda algún as bajo la manga para sorprender a los jugadores durante las dos semanas más esperadas del año.
Se filtran los juegos gratis por Navidad de Epic Games
La traducción en tiempo real en los AirPods llegará pronto a España
Las tarjetas gráficas empiezan a subir de precio, los discos duros también
Requisitos de Windows 11 en gaming según Microsoft
Smartphones con menos memoria y precios más altos, volverán los 4 GB de RAM
Resident Evil Code Veronica Remake ya tiene fecha de lanzamiento, Resident Evil Zero Remake llegará después
Cómo recuperar equipos con el Google ChromeOS Flex
Half-Life 3 es real: fecha de lanzamiento y requisitos
¿Por qué es tan útil el administrador de tareas de Windows?
iPhone 18: modelos, posibles especificaciones, diseño, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos
Tiny Core Linux, un escritorio Linux que solo ocupa 24 MB y reside en la RAM
FSR Redstone ya disponible: todo lo que debes saber
Cómo recuperar equipos con el Google ChromeOS Flex
Se filtran los juegos gratis por Navidad de Epic Games
Lenovo Legion Pro Rollable: el portátil con pantalla enrollable, ahora para juegos
Novedades de One UI 8.5 para los Samsung Galaxy y lista de terminales que podrán actualizar
Tiny Core Linux, un escritorio Linux que solo ocupa 24 MB y reside en la RAM
Steam Machine está limitada a HDMI 2.0, pero esto no es un problema tan grave
Lo más leído
-
GuíasHace 4 días
Cómo recuperar equipos con el Google ChromeOS Flex
-
NoticiasHace 2 días
Half-Life 3 es real: fecha de lanzamiento y requisitos
-
GuíasHace 9 horas
¿Por qué es tan útil el administrador de tareas de Windows?
-
A FondoHace 3 días
iPhone 18: modelos, posibles especificaciones, diseño, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos