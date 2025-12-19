Noticias
Windows 10 LTSC en oferta por 11,7 euros con validez de por vida: despreocúpate del soporte
Si tu PC no cumple con los requisitos de Windows 11 y te preocupa el tema del soporte tranquilo, porque gracias a las ofertas de GvGMall España puedes conseguir una licencia de Windows 10 LTSC a buen precio. Este sistema operativo todavía recibe soporte oficial, y la licencia es válida de por vida, así que no tendrás que preocuparte por nada.
Este sistema operativo tiene soporte extendido hasta 2027 en su versión Enterprise, y hasta 2032 en su versión IoT. Es una versión que está llena de ventajas, y que se lleva especialmente bien con PCs que tienen un hardware modesto, porque no trae bloatware, soporta las mismas aplicaciones que la versión estándar, es más ligera y no da ningún problema a nivel de compatibilidad, ni con hardware ni con software.
Con una licencia de GvGMall España para Windows 10 LTSC te olvidarás de los problemas relacionados con los activadores y la piratería, y disfrutarás de todas las ventajas del software original de Microsoft, incluyendo:
- Recepción de actualizaciones oficiales.
- Validez de por vida: la licencia solo expira si cambias la placa base del equipo.
- Soporte oficial por parte de Microsoft.
- Todas las funciones y características del sistema operativo, incluidas las de personalización, que no están disponibles sin activación.
Ofertas en licencias OEM para Windows 10 LTSC y más software de Microsoft rebajado
Al momento de escribir este artículo todos los productos que encontrarás listados a continuación estaban en oferta, pero además tenemos otra buena noticia, y es que si utilizas el cupón «GVGMM» (sin comillas) antes de finalizar el proceso de compra conseguirás un 30% de descuento adicional.
Este cupón no tiene límite, puedes utilizarlo en tantas compras como quieras, así que aprovecha para llevarte un pack de licencias a buen precio.
- Windows 11 Pro OEM con validez de por vida por 20 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 clave con validez de por vida por 13,3 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Home OEM con validez de por vida por 18,2 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Pro OEM con validez de por vida por 13,9 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 clave con validez de por vida por 11,7 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Home OEM con validez de por vida por 12,6 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2016 Pro Plus rebajado a 22,6 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2019 Pro Plus en oferta por 41,1 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2019 Pro Plus con validez de por vida por 51 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2016 Pro Plus con calidez de por vida por 33,3 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
Cómo puedo conseguir Windows 10 LTSC de forma segura
Esta es una de las dudas más frecuentes cuando queremos empezar a utilizar este sistema operativo. Si tú también tienes dudas y no encuentras un instalador de este sistema operativo tranquilo, porque en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber para hacerte con Windows 10 LTSC de manera segura, para crear un medio de instalación con este y para activarlo.
Descarga de Windows 10 LTSC y creación de un medio de instalación
- Entra en este enlace, elige la versión que quieras descargar y espera a que termine la descarga.
- Descarga Rufus a través de este enlace.
- Instala Rufus en tu equipo, haz doble clic y selecciona la ISO de Windows 10 LTSC que descargaste anteriormente para crear un USB de instalación. Recuerda que este debe tener una capacidad mínima de 8 GB.
Cómo instalar y activar Windows 10 LTSC
- Arranca desde la unidad USB en la que creaste el medio de instalación y sigue el proceso autoguiado.
- Una vez que llegues al escritorio pulsa la tecla de Windows y escribe «Ver si Windows está Activado». Entra en el primer resultado, haz clic en «cambiar clave de activación» y pega la licencia de Windows 10 LTSC que compraste en GvGMall.
- En unos segundos el sistema operativo quedará activado, y como dijimos con validez de por vida.
Si tras leer cada uno de los pasos te queda alguna duda puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla.
