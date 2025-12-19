Windows 10 LTSC en oferta por 11,7 euros con validez de por vida: despreocúpate del soporte

Si tu PC no cumple con los requisitos de Windows 11 y te preocupa el tema del soporte tranquilo, porque gracias a las ofertas de GvGMall España puedes conseguir una licencia de Windows 10 LTSC a buen precio. Este sistema operativo todavía recibe soporte oficial, y la licencia es válida de por vida, así que no tendrás que preocuparte por nada.

Este sistema operativo tiene soporte extendido hasta 2027 en su versión Enterprise, y hasta 2032 en su versión IoT. Es una versión que está llena de ventajas, y que se lleva especialmente bien con PCs que tienen un hardware modesto, porque no trae bloatware, soporta las mismas aplicaciones que la versión estándar, es más ligera y no da ningún problema a nivel de compatibilidad, ni con hardware ni con software.

Con una licencia de GvGMall España para Windows 10 LTSC te olvidarás de los problemas relacionados con los activadores y la piratería, y disfrutarás de todas las ventajas del software original de Microsoft, incluyendo:

Recepción de actualizaciones oficiales.

Validez de por vida: la licencia solo expira si cambias la placa base del equipo.

Soporte oficial por parte de Microsoft.

Todas las funciones y características del sistema operativo, incluidas las de personalización, que no están disponibles sin activación.

Ofertas en licencias OEM para Windows 10 LTSC y más software de Microsoft rebajado

Al momento de escribir este artículo todos los productos que encontrarás listados a continuación estaban en oferta, pero además tenemos otra buena noticia, y es que si utilizas el cupón «GVGMM» (sin comillas) antes de finalizar el proceso de compra conseguirás un 30% de descuento adicional.

Este cupón no tiene límite, puedes utilizarlo en tantas compras como quieras, así que aprovecha para llevarte un pack de licencias a buen precio.

Cómo puedo conseguir Windows 10 LTSC de forma segura

Esta es una de las dudas más frecuentes cuando queremos empezar a utilizar este sistema operativo. Si tú también tienes dudas y no encuentras un instalador de este sistema operativo tranquilo, porque en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber para hacerte con Windows 10 LTSC de manera segura, para crear un medio de instalación con este y para activarlo.

Descarga de Windows 10 LTSC y creación de un medio de instalación

Entra en este enlace, elige la versión que quieras descargar y espera a que termine la descarga.

Descarga Rufus a través de este enlace.

Instala Rufus en tu equipo, haz doble clic y selecciona la ISO de Windows 10 LTSC que descargaste anteriormente para crear un USB de instalación. Recuerda que este debe tener una capacidad mínima de 8 GB.

Cómo instalar y activar Windows 10 LTSC

Arranca desde la unidad USB en la que creaste el medio de instalación y sigue el proceso autoguiado.

Una vez que llegues al escritorio pulsa la tecla de Windows y escribe «Ver si Windows está Activado». Entra en el primer resultado, haz clic en «cambiar clave de activación» y pega la licencia de Windows 10 LTSC que compraste en GvGMall.

En unos segundos el sistema operativo quedará activado, y como dijimos con validez de por vida.

Si tras leer cada uno de los pasos te queda alguna duda puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla.