Noticias
Ofertas para regalar en Navidad… antes de que los precios se pongan imposibles
Nos vamos de compras como cada viernes para aprovechar las mejores ofertas Red Friday, una selección variada de tecnología y electrónica donde te ofrecemos los mejores descuentos y que hoy enfocamos a esas ofertas para regalar en Navidad. Y sí, como verás en el titular, si quieres comprar tecnología no pierdas tiempo porque en 2026 los precios se van a poner imposibles.
Ordenadores personales
- Portátil ASUS TUF Gaming FA808UM-S8005 AMD Ryzen 7 260/32GB/1TB SSD/RTX 5060/18″, por 1129 euros.
- Portátil Apple Macbook Air M4 10 Núcleos/16 GB/256GB SSD/GPU 8 Núcleos/13.6″ 70W Medianoche a precio mínimo histórico: 899 euros.
- Portátil MSI Cyborg 15 B13WFKG-687XES 15.6″ Intel Core i7-13620H 16GB 1TB RTX 5060 8GB FreeDOS, por 979 euros.
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6″ por 499 euros.
- Portátil Alurin Go Start Intel Celeron N4020/8GB/256GB SSD/15.6″ por 189 euros.
- Portátil HP Victus 15-fa2005ns 15.6″ Intel Core 7 240H 16GB 1TB SSD RTX 5060, por 999 euros.
- Portátil Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R26T 15.6″ AMD Ryzen 7 5825U 16GB 512GB SSD FHD Wi-Fi 6 Plata, por 449 euros.
- Portátil Dell DC15250 15.6″ Intel Core i5-1334U 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro Negro, por 549 euros.
- Portátil ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ150 15.6″ Intel Core i3-1315U 8GB 512GB SSD Azul por 299 euros.
- Sobremesa PcCom Ready V2 Intel Core i5-12400F / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060, por 929 euros.
- Sobremesa PcCom Lite Intel Core i5-12400F / 16GB / 1TB SSD / RTX 3050 Blanco, por 659 euros.
Componentes
- Tarjeta Gráfica ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 389 euros.
- Tarjeta Gráfica Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB GDDR6 FSR 4, por 709 euros.
- Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 295 euros.
- SSD Kioxia Exceria Plus G3 2TB por 156 euros.
- SSD Samsung 990 EVO Plus 1TB – 7150MB/s NVME PCIe 4.0 NVMe 2.0 NAND, por 140 euros.
- CPU AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz/5 GHz, por 394 euros.
Móviles, tablets y wearables
- Móvil Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB Negro Medianoche Libre a precio mínimo histórico: 249 euros.
- Móvil POCO X7 5G 8/256GB Verde Libre a precio mínimo histórico: 209 euros.
- Móvil Realme 14 Pro Plus 5G 12GB/512GB 6.83″ 120Hz 80W Android 15 Blanco + Cargador 120W, por 399 euros.
- Tablet Lenovo Idea Tab 11″ 2.5K IPS 8GB 128GB WiFi 7040mAh Android 15 Gris con Tab Pen por 169 euros.
- Tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus WiFi 11″ 128GB batería de larga duración 7040mAh Gris, por 199 euros.
- Reloj Samsung Galaxy Watch7 44mm Bluetooth a precio mínimo histórico: 179 euros.
Consolas, periféricos y accesorios
- Consola portátil ASUS ROG XBOX Ally 7″ AMD Ryzen Z2 A 16GB 512GB SSD Windows 11 Home Blanca a precio mínimo histórico: 499 euros.
- Volante Moza Racing RS074 – PC – Accionamiento Directo Pedales Bluetooth/USB Negro, por 299 euros.
- Ratón Logitech G502 Hero Gaming 25600DPI, por 39 euros.
- Auriculares Inalámbricos Apple AirPods 4 con Cancelación Activa de Ruido con Estuche de Carga a precio mínimo histórico: 149 euros.
- Auriculares Newskill Aton V2 Black Gaming Inalámbricos RGB Bluetooth 5.0 Multiplataforma Negros por 94 euros.
- Silla Corsair TC100 RELAXED v2 – Gaming con Cojín y Almohada Cervical Gris/Negra, por 188 euros.
- Silla Drift DR35 Gaming Negro/Azul por solo 79 euros.
- Mesa Tempest Haven Gaming 120x60cm RGB Blanca, por 114 euros.
Monitores y televisores
- Monitor Asus TUF Gaming VG249Q1R 23.8″ LED IPS FullHD 165Hz FreeSync Premium, por solo 89 euros.
- Monitor MSI MAG 274F 27″ LED Fast IPS FullHD 200Hz 0.5ms Adaptive Sync por 129 euros.
- Monitor Samsung Odyssey LS27CG552EUXEN 27″ LED QHD 165Hz Freesync Curvo, por 160 euros.
- TV Philips LED 40″ 40PFS6000 FullHD Dolby Audio HDR10 Titan a precio mínimo histórico: 189 euros.
- TV LG NanoCell AI 55NANO81A6A 55″ 4K – webOS Direct-LED HDR, por 399 euros.
- Xiaomi A 2025 32″ LED HD Dolby Atmos Google TV a precio mínimo histórico: 129 euros.
- TV Nilait Prisma 32HC7002S 32″ LED HD Ready Frameless Smart TV, por 154 euros.
Varios
- Aspirador Xiaomi Robot Vacuum E12 tirado de precio: 78 euros.
- Freidora de Aire Cosori Premium II Chef Edition – 6.2L Negra + Pack 50 Papeles Protectores a precio mínimo histórico: 74 euros.
- Cafetera L’OR Barista Sublime – Cápsulas Gris Cachemir, por 69 euros.
- Afeitadora Philips OneBlade Pro 360 – Cortapelos para Cuerpo y Cara Negra, por 44 euros.
- Cepillo eléctrico Oral-B Vitality Pro Negro con Cabezal Extra por 24 euros.
Puedes encontrar estas ofertas y muchísimas más en nuestro minorista de cabecera:
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
Ofertas para regalar en Navidad… antes de que los precios se pongan imposibles
Si buscas juegos en oferta, revisa las rebajas de invierno de Steam
ASUS adelanta su visión para el CES 2026
NVIDIA anuncia la Fortnite NVIDIA GeForce RTX Cup
Google vuelve a actualizar Gemini (sí, otra vez)
Malas noticias sobre The Elder Scrolls VI, y sobre Fallout 5
Qué tecla debes pulsar para acceder a la BIOS de tu PC
Half-Life 3 es real: fecha de lanzamiento y requisitos
¿Por qué es tan útil el administrador de tareas de Windows?
iPhone 18: modelos, posibles especificaciones, diseño, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos
Windows 12 no te va a gustar: requisitos más altos, todo por la IA y lanzamiento en 2027
Bloodborne se ha convertido por fin en el remaster que nos merecíamos en PC
Ofertas para regalar en Navidad… antes de que los precios se pongan imposibles
The Game Awards: un GOTY esperado, otros ganadores y los mejores juegos para 2026
Hogwarts Legacy, gratis en la Epic Store
iPhone 18: modelos, posibles especificaciones, diseño, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos
Socket 5: cuando las placas base soportaban CPUs Intel, AMD, Cyrix e IDT
El futuro de Xbox se decidirá en 2026
Lo más leído
-
PrácticosHace 3 días
Qué tecla debes pulsar para acceder a la BIOS de tu PC
-
NoticiasHace 6 días
Half-Life 3 es real: fecha de lanzamiento y requisitos
-
GuíasHace 4 días
¿Por qué es tan útil el administrador de tareas de Windows?
-
A FondoHace 7 días
iPhone 18: modelos, posibles especificaciones, diseño, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos