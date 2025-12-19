Nintendo no va a acabar con los «cartuchos» de Nintendo Switch 2

Nintendo está siendo una de las más afectadas por la subida de precios de la RAM y de la memoria NAND Flash. Dichas subidas han hecho que sus acciones bajen, y podrían acabar obligando a la compañía a subir el precio de su Nintendo Switch 2.

Otro tema importante son los «cartuchos» donde vienen los juegos de Nintendo Switch 2 en formato físico. Los llamamos cartuchos, pero en realidad son tarjetas de memoria NAND Flash con una capacidad de 64 GB, un formato que no ha gustado a los desarrolladores, pero que está aquí para quedarse.

La subida de precio de la memoria NAND Flash no va a poner en peligro el formato «cartucho» de Nintendo Switch 2. La compañía japonesa tiene claro cómo responder a esa subida de precio: piensa producir versiones de menor capacidad, y por tanto más baratas, de esos cartuchos.

Actualmente la única opción que ofrece Nintendo a los desarrolladores son los cartuchos de 64 GB, pero próximamente ofrecerá una versión de 32 GB, y puede que también ofrezca una versión con 16 GB para aquellos juegos más pequeños que necesiten menos capacidad de almacenamiento.

Sería una decisión acertada, porque no todos los juegos tienen las mismas necesidades de almacenamiento, y para los estudios más pequeños y con menos recursos algo tan sencillo como reducir el coste del formato físico puede marcar la diferencia entre lanzar el juego en dicho formato o limitarlo al formato digital.

Por ejemplo, un juego triple A puede necesitar obligatoriamente un cartucho de 64 GB de capacidad, pero un juego doble A podría caber perfectamente en un cartucho de 32 GB de capacidad. En el caso de juegos indie, o de títulos más sencillos a nivel técnico, un cartucho de 16 GB podría ser más que suficiente.

En el peor de los casos, si los precios se disparan demasiado, Nintendo podría mantener este formato ofreciendo cartuchos de muy baja capacidad que realmente no contengan el juego completo, sino solo un ejecutable que sirva para activar y descargar el juego desde su tienda online.

Esa medida no es algo nuevo, ya lo hemos visto en la generación actual de consolas con varios juegos que en realidad no están presentes en la unidad óptica, sino que solo cuentan con los archivos necesarios para validar la activación del juego, vincularlo a nuestra cuenta en la plataforma pertinente e iniciar la descarga.