Hace unos días, hablando con un amigo, me dijo que la persona con la que más ha hablado este año es ChatGPT. Obviamente era una broma, una exageración, en la que además debemos recordar que el chatbot de OpenAI no es una persona. No obstante, sí que hay una realidad evidente tras esa afirmación, y es que por razones de lo más diversas (trabajo, estudios, ocio, curiosidad…), hay dos métricas que han crecido exponencialmente los últimos años: el número de usuarios del servicio, y el tiempo que pasan los mismos empleándolo.

Esto, en verdad, es comprensible, pues OpenAI lleva mucho tiempo afinando ChatGPT para que las conversaciones que mantenemos con la IA sean, al tiempo, lo más «humanas» posibles (es decir, que realmente parezca que hablamos con una persona), e interesantes/productivas. A este respecto, no me avergüenzo en reconocer que yo mismo he tenido algunas charlas muy, muy interesantes con el chatbot, algunas de las cuales incluso me han llevado a alargarme hasta mucho más tarde de lo que tenía previsto irme a dormir (como con los turnos de Civilization, pero en versión conversacional).

Si hay alguien que sabe bien el uso que hacemos de ChatGPT, incluso mejor que nosotros mismos, sin duda estamos hablando de OpenAI, así que es un detalle a agradecer que, llegadas estas fechas, hayan decidido sumarse a un tipo de contenido que es común en estas fechas en las que ya estamos plenamente sumergidos. Hablo, claro, el recap, replay, wrapped o cómo quieras llamarlo, es decir, a la elaboración de un recopilatorio personalizado que, en este caso, nos hace un resumen sobre nuestra actividad con ChatGPT a lo largo del año.

La mala noticia para quienes estén interesados, eso sí, es que al menos de momento (y por las fechas parece que será lo definitivo este 2025), el resumen solo estará disponible para usuarios de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Cabe entender que poner a ChatGPT a analizar la actividad de todos los usuarios de ChatGPT del mundo, supone un esfuerzo de cómputo desmedido hasta para OpenAI. La buena noticia, eso sí, es que el resumen, en dichos países, está disponible tanto para las cuentas Plus y Pro, como para las gratuitas

Y es una pena, en verdad, pues reconozco que igual que he disfrutado mucho este año viendo mis resúmenes de Apple Music y de Steam, me habría resultado la mar de interesante tener un un recordatorio de todo lo que he hablado con el chatbot durante 2025. Y no porque crea que me voy a llevar alguna sorpresa, pero sí porque, igual que una canción te puede llevar al momento en el que la escuchaste, una conversación puede reavivar un interés, comprobar si sigues pensando lo mismo… en fin, que también es un ejercicio de lo más interesante. Así que, si este año no es posible, esperemos que ChatGPT sí nos permita hacer flash-back el año que viene por estas fechas.