Steam te recuerda a qué has jugado este 2025

El final de año tiene algo de ritual colectivo. Es el momento de mirar atrás, de repasar qué hemos escuchado, qué hemos visto y, cada vez más, a qué hemos jugado. Igual que ocurre con los resúmenes musicales de Spotify o Apple Music —en mi caso, este último—, estas recopilaciones no solo ordenan datos: construyen recuerdos, ponen cifras a costumbres y convierten el paso del tiempo en una historia reconocible. En ese contexto, Steam vuelve a sumarse a la tradición con su particular mirada retrospectiva sobre el año que termina.

La plataforma de Valve acaba de activar su resumen anual de actividad correspondiente a 2025, una especie de “replay” que, aunque no recibe oficialmente ese nombre, cumple exactamente esa función. Cada usuario puede consultar un informe personalizado que recoge de forma visual y ordenada cómo ha sido su relación con Steam a lo largo del año, desde los juegos que más tiempo han absorbido hasta los hábitos que se repiten sin que apenas seamos conscientes de ello.

Este recap incluye una cantidad de información notablemente amplia. Aparecen los títulos más jugados, el tiempo total invertido en cada uno de ellos y los logros desbloqueados, pero también datos menos evidentes, como la racha más larga de días consecutivos jugando o el porcentaje de juegos lanzados en 2025 frente a títulos de años anteriores. A eso se suma una clasificación por géneros, estadísticas detalladas de los juegos que han marcado el año y una vista cronológica que permite ver, mes a mes, cómo ha ido cambiando nuestra biblioteca activa.

Más allá de la curiosidad, estos resúmenes tienen un valor especial en una plataforma como Steam. A diferencia de otros servicios digitales, aquí no solo se consume contenido: se progresa, se desbloquean logros, se acumulan horas y se construyen pequeñas historias personales alrededor de cada juego. El recap convierte todos esos datos dispersos en un relato coherente, casi en un diario de juego que pone en perspectiva cuánto tiempo llevamos conviviendo con ciertos mundos virtuales.

Como no podía ser de otra forma, Steam también ha pensado en el componente social. El resumen se puede compartir fácilmente, ya sea con amigos dentro de la propia plataforma o en redes sociales externas. No es tanto una competición —aunque inevitablemente haya comparaciones— como una forma de decir “este ha sido mi año”, de la misma manera que se comparte una lista de canciones favoritas o un resumen de horas escuchadas.

En lo personal, este tipo de informes siempre deja alguna sonrisa. En mi caso, por ejemplo, el resumen confirma que mis tres juegos más jugados han sido Unnamed Space Idle, Antimatter Dimensions y Revolution Idle, lo que dice mucho —quizá demasiado— sobre mi debilidad por los juegos idle y sobre una personalidad que disfruta viendo números crecer casi solos. También aparecen 273 logros desbloqueados, muy por encima de la mediana, y un porcentaje de juegos de 2025 que supera con holgura la media, pequeñas pistas de cómo se reparte el tiempo cuando uno mira atrás con datos en la mano.

Al final, este recap de Steam no es solo una recopilación de estadísticas, sino un ejercicio de memoria digital. Igual que cuando revisamos qué música nos ha acompañado durante el año, volver a ver a qué hemos jugado nos recuerda momentos concretos, épocas más intensas y otras más tranquilas. Es una forma amable de cerrar el año, de ponerle cifras al ocio y de prepararnos, casi sin darnos cuenta, para llenar de nuevos datos el resumen del próximo.