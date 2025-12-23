Desarrollador de Cyberpunk 2077 desmiente el mito del ascensor

Parece mentira, pero ya han pasado cinco años (y algunos días) desde el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Si lo viviste lo recordarás bien, porque (incluso pese a que algunos veníamos avisando desde bastante antes), el conjunto formado por la imposibilidad de moverlo en condiciones en la anterior generación de consolas (PS4 y Xbox One), junto con una flagrante falta de optimización y una larga serie de bugs y de carencias sobre lo prometido, convirtieron el que apuntaba a ser uno de los grandes lanzamientos de la década en un episodio absolutamente vergonzante para CD Projekt Red.

Lo ocurrido en estos años es de sobra conocido. El estudio asumió los errores y empezó a trabajar, de inmediato, en resolver todos los problemas que eran resolubles (aunque quedó claro que era imposible hacer milagros para las consolas de la anterior generación), y a sumar contenidos y mejoras al juego. El resultado es que, cinco años después, aunque finalmente no se cumplió el 100% de lo prometido, sí que podemos decir, sin dudar, que ha completado su arco de redención, pues ya desde la actualización 1.5, publicada en 2022, Cyberpunk 2077 es un gran juego en muchos sentidos.

El problema es que, con un debut tan dolorosamente sonado, el juego fue territorio abonado para las teorías, los rumores y las especulaciones de todo tipo, y una de las más sonadas durante mucho tiempo (y que incluso todavía podemos escuchar a día de hoy) es que los desarrolladores encontraron una manera singular (aunque sería ingeniosa, esto hay que reconocerlo) de camuflar pantallas de carga: en los desplazamientos de los jugadores en ascensores. Lo que pasa, es que tal condición le habría sido ocultada a los jugadores, lo que habría supuesto una falta de transparencia.

mini rant: no, elevators in cyberpunk are not ‘cleverly concealed loading screens’. you really think you can traverse whole city and enter a huge complex interior with no loading screens but we need to do elevator tricks to load a penthouse? — igor.sarzynski (@srznsk.bsky.social) 22 de diciembre de 2025, 9:50

Pues bien, parece ser que no, que los ascensores de Cyberpunk 2077 nunca han sido una pantalla de carga, a tenor de lo que ha dicho Igor Sarzyński, director creativo a través de su cuenta de Bluesky, en un par de mensajes en los que, además, se muestra un tanto airado ante dicha teoría. Y lo cierto es que da un argumento de peso para desmentirlo: «¿De verdad creéis que puedes cruzar la ciudad entera y entrar en interiores complejos sin pantallas de carga pero necesitamos hacer ‘trucos’ con los ascensores para cargar un ático?«.

Como decía, el argumento de Sarzyński es bastante contundente, aunque la teoría podría haber tenido más sentido de haberse cumplido la promesa de que cada edificio tendría muchísimo más contenido del que finalmente han albergado. Ahora bien, también debería entender que, con el debut que tuvo el juego, es más que comprensible que se generaran dudas como la del ascensor. Sí es cierto que a estas alturas ya no tienen sentido, pero de aquellos polvos…

Sea como fuere, el caso es que a día de hoy Cyberpunk 2077 es un juegazo, y que además, se ha convertido en un incondicional de las ofertas de temporada de las tiendas digitales de juegos. Por ejemplo, en las Rebajas de Invierno de Steam, como ya te contábamos, actualmente tiene un descuento del 65%, por lo que puedes hacerte con él por 20,99 euros, frente a su precio habitual, de 59,99 euros, mientras que la edición completa (el juego base y la expansión Phantom Liberty) tiene un descuento del 53%, por lo que su precio es de 38,62 euros, frente a los 82,78 euros que cuesta normalmente.