Ofertas de Navidad en MSI con descuentos de hasta el 30%: no te lo puedes perder

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y para celebrarlo MSI ha lanzado una campaña de ofertas con descuentos de hasta un 30%. Suena bien, ¿verdad? Pues espera, porque hay más, y es que si compras dos o más productos te llevarás además un 5% de descuento adicional.

Esta promoción es muy interesante, sobre todo si tienes pensando hacerte con packs de componentes para montar o actualizar tu PC, ya que te permitirá conseguir un ahorro adicional, y disfrutarás de toda la comodidad y la seguridad de comprar en la tienda oficial de MSI.

Puedes encontrar todas las ofertas siguiendo este enlace, que te llevará directamente a la tienda, pero para ponerte las cosas aún más fáciles hemos seleccionado para ti algunas de las ofertas más interesantes que hemos encontrado, y las vamos a compartir contigo justo a continuación.

Ofertas navideñas de MSI que no te debes perder

Placas base

MSI B850 GAMING PLUS WIFI: una placa base de gama media con detalles de alta calidad, como la ranura PCIe reforzada y la ranura M.2 principal compatible con el estándar PCIe Gen5. Ideal para montar un PC gaming potente pero con un precio equilibrado. Está en oferta por 193,90 euros.

MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI : esta placa tiene todo lo necesario para montar incluso un Intel Core Ultra 9 285 sin problema. Soporta DDR5 a un máximo de 9.200 MT/s, tiene la ranura PCIe principal reforzada, cuenta con una ranura M.2 PCIe Gen5 x4 y hace gala de una buena calidad de construcción. Está en oferta por 213,90 euros.

MSI MPG Z890 CARBON WIFI : una placa base perfecta para los que lo quieren todo. Es perfecta para montar un PC gaming de alto rendimiento con procesadores Intel Core Ultra 200 serie K, ya que nos permitirá hacerles overclock y sacarles el máximo partido. Está en oferta por 459,90 euros, un ahorro de 100 euros frente a su precio normal.

MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI: excelente opción para montar un Ryzen 7000 o Ryzen 9000 de gama alta. Es compatible con memoria DDR5 a 8.400 MT/s, cuenta con un sistema de alimentación de primera y monta un sistema de refrigeración pasiva que cubre todas las zonas clave de la placa base. Gama alta a un precio más cercano a la gama media, disponible en oferta por 325,90 euros.

Fuentes de alimentación

MSI MAG A750BN PCIE5 80 Plus Bronze : esta fuente de alimentación nos permitirá sostener un PC de gama media-alta sin problemas. Recomendada para tarjetas gráficas como la Radeon RX 9070, GeForce RTX 5070 e inferiores. Está en oferta por 69,90 euros.

MSI MAG A750GL PCIE5 II 80 PLUS Gold : subimos un peldaño frente a la anterior, y tenemos un modelo que podrá sin problemas con equipos que monten tarjetas gráficas de gama alta, como la GeForce RTX 5070 Ti y Radeon RX 9070 XT. Está rebajada a 99,90 euros.

MSI MAG A850GL PCIE5 II 80 PLUS GOLD : una fuente de alimentación perfecta para PCs de gama alta con componentes que no tengan un consumo desmedido. Podemos utilizarla para mover tarjetas gráficas como la GeForce RTX 5080.

: una fuente de alimentación perfecta para PCs de gama alta con componentes que no tengan un consumo desmedido. Podemos utilizarla para mover tarjetas gráficas como la GeForce RTX 5080. MSI MAG A1250GL PCIE5 80 PLUS GOLD: si tenemos pensado montar una GeForce RTX 5090 esta fuente de alimentación nos dará toda la potencia necesaria para moverla sin problemas. Está rebajada a 149,90 euros.

Refrigeración líquida

MSI MAG CORELIQUID A13 240 WHITE : un kit de refrigeración líquida muy económico, con una estética muy cuidada y equipado con dos ventiladores de 120 mm. Tiene iluminación LED RGB para dar un toque de color a nuestro PC, y está en oferta por 61,90 euros . Perfecto para refrigerar procesadores con consumos moderados, como los Ryzen 7 9700X, Core Ultra 7 265K e inferiores.

MSI MAG CORELIQUID I240 WHITE: un modelo superior al anterior, que mejora en diseño, estética y en capacidad de refrigeración. Tiene también dos ventiladores de 120 mm, iluminación LED RGB personalizable y está en oferta por 94,90 euros . Ideal para procesadores de gama media y gama media-alta.

MSI MAG CORELIQUID I360 WHITE : si vamos a montar un procesador de alto rendimiento con un consumo más elevado, como un Ryzen 9 9950X o un Intel Core Ultra 9 285K, necesitaremos una refrigeración líquida más potente, como este modelo, que tiene tres ventiladores de 120 mm y está en oferta por 121,90 euros.

: si vamos a montar un procesador de alto rendimiento con un consumo más elevado, como un Ryzen 9 9950X o un Intel Core Ultra 9 285K, necesitaremos una refrigeración líquida más potente, como este modelo, que tiene tres ventiladores de 120 mm y está en oferta por MSI MPG CORELIQUID P13 360: un modelo superior al anterior que adopta también una configuración de tres ventiladores, y que es perfecta para mantener bajo control cualquier procesador de consumo general, incluyendo los modelos más potentes. Está en oferta por 157,90 euros.

Chasis para montar un PC

MSI MAG PANO 110R PZ: un chasis equilibrado y económico, con una estética muy cuidada y terminación transparente para mostrar el interior de nuestro PC. Perfecto para montar equipos con el cableado en la parte trasera. Está rebajada a 72,90 euros.

MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ : un chasis con un diseño más tradicional, pero una estética llamativa y un acabado que busca conseguir un alto flujo de aire. Tiene dos ventiladores frontales preinstalados de 160 mm con iluminación LED RGB y un ventilador trasero de 120 mm. Está en oferta por 121 euros.

: un chasis con un diseño más tradicional, pero una estética llamativa y un acabado que busca conseguir un alto flujo de aire. Tiene dos ventiladores frontales preinstalados de 160 mm con iluminación LED RGB y un ventilador trasero de 120 mm. Está en oferta por MSI MEG PROSPECT 700R: un chasis de gama alta que tiene una estética muy atractiva, una pantalla LCD en la parte frontal para controlar la interfaz y viene con cuatro ventiladores ARGB preinstalados. Está e oferta por 377,90 euros.

En las ofertas navideñas de MSI también podrás entrar otros productos rebajados, como monitores, portátiles, periféricos y PCs premontados, así que te recomendamos que eches un vistazo con calma, porque es muy probable que encuentres algo que te interese.