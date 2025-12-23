Cómo reducir el consumo de RAM de Windows 11 de manera fácil y segura

Windows 11 es un sistema operativo que requiere de al menos 4 GB de RAM para funcionar. Sin embargo, dicha cantidad es insuficiente para conseguir un buen rendimiento, su consumo real se puede disparar fácilmente por encima de los 8 GB, incluso aunque no estemos ejecutando ninguna aplicación exigente ni haciendo nada especialmente intensivo.

Esto supone que, para conseguir una buena experiencia de uso, necesitamos contar al menos con 16 GB de RAM, y lo ideal si vamos a trabajar con aplicaciones exigentes y juegos son 32 GB de RAM. Si no tenemos suficiente RAM notaremos que nuestro equipo empieza a funcionar con lentitud, y tendremos problemas de rendimiento en juegos y aplicaciones.

Ahora que la crisis de la DRAM está en pleno apogeo, y que los precios de la RAM se han disparado, comprar un nuevo kit de memoria RAM para ampliar nuestro PC no es una buena idea, porque estaremos pagando entre tres y cinco veces más de lo normal por dicho kit.

Si tu PC va justo de RAM y tienes problemas de rendimiento tranquilo, porque hay varias formas de reducir el consumo de RAM en Windows 11 y de mejorar el rendimiento que te evitarán tener que gastar mucho dinero en un kit de memoria, y en este artículo te las vamos a explicar al detalle para que puedas ponerlas en práctica.

1.- Desactiva las aplicaciones que cargan con el inicio del PC

Esta medida es muy sencilla y rápida, pero puede reducir considerablemente el consumo de RAM, ya que evita que carguen determinadas aplicaciones de forma directa al iniciar Windows 11. No todas las aplicaciones tienen el mismo impacto ni consumen la misma cantidad de RAM, así que desactiva primero aquellas que no necesites y que tengan un mayor consumo de memoria.

Estos son los pasos que debes seguir:

Pulsa la tecla de Windows y escribe «Aplicaciones de Inicio». Entra en el primer resultado.

Te aparecerá el menú que ves en la imagen. Podrás ordenar las aplicaciones por su impacto en el rendimiento.

Para desactivarlas solo tendrás que hacer clic en la casilla situada a la derecha de cada aplicación.

No te preocupes si desactivas aplicaciones que necesitas, podrás ejecutarlas manualmente en cualquier momento, no dejarán de funcionar, simplemente no cargarán con el inicio del PC.

2.- Cierra aplicaciones y procesos en segundo plano

Windows 11 tiene multitud de aplicaciones y procesos en segundo plano, pero no todos son importantes ni necesarios. También puede ocurrir que algunas aplicaciones que creíamos haber cerrado sigan activas en segundo plano, y que por tanto todavía estén consumiendo recursos.

Esas aplicaciones y procesos pueden consumir bastante RAM, y cerrarlos nos permitirá liberarla y mejorar el rendimiento.

Para reducir la cantidad de aplicaciones y procesos que se pueden ejecutar en segundo plano solo tienes que seguir estos pasos:

Pulsa la tecla de Windows y escribe «Configuración».

Entra en «Aplicaciones».

Ahora ve a «Aplicaciones Instaladas».

Al hacer clic en el icono de tres puntos de algunas aplicaciones te aparecerá «Opciones Avanzadas». Haz clic en esa opción.

En «Permisos de la Aplicación en Segundo Plano» podrás elegir la opción de que una aplicación no se ejecute en segundo plano.

Para cerrar aplicaciones y procesos en segundo plano y liberar RAM de forma directa en Windows 11 solo tienes que seguir estos pasos:

Pulsa la tecla de Windows y escribe «Administrador de Tareas».

En «Procesos» te aparecerá un listado con todas las aplicaciones y procesos que están en primer y en segundo plano.

Para cerrar un proceso o aplicación haz clic derecho en ella y elige «Finalizar Tarea».

Ten cuidado con las aplicaciones y procesos que cierras, porque algunos pueden ser importantes para el correcto funcionamiento de Windows 11, y si los cierras podrías tener problemas.

3.- Cambia de navegador y elije uno con menor consumo de RAM

El navegador de Internet puede tener un gran impacto en el consumo de RAM del sistema, y algo tan simple como cambiarlo por otro con un menor consumo de recursos puede ayudarnos a liberar una gran cantidad de memoria RAM.

Chrome es el navegador más popular, pero también es uno de los que tiene un mayor consumo de RAM. La diferencia si lo comparamos con otros navegadores más eficientes, como Microsoft Edge, es muy grande, y puede marcar una diferencia importante.

Os pongo un ejemplo real, Chrome puede consumir más de 1,4 GB de RAM con entre 6 y 8 pestañas abiertas en el navegador, mientras que Microsoft Edge consume menos de 700 MB con entre 6 y 8 pestañas abiertas.

Esto quiere decir que algo tan sencillo como pasar de Chrome a Edge puede reducir el consumo de RAM del navegador en Windows 11 a la mitad. Si trabajamos con muchas pestañas abiertas al mismo tiempo la diferencia es significativa, porque podemos llegar a liberar entre 1 GB y 2 GB de RAM solo cambiando de navegador.

4.- Activa el modo Xbox a pantalla completa

Si tu objetivo principal es jugar, esta es una opción que debes activar sí o sí, ya que te permitirá reducir el consumo de RAM de Windows 11 en unos 2 GB, aproximadamente, aunque de momento solo está disponible en algunas consolas portátiles basadas en Windows 11, como la ROG Xbox Ally y la Ally X.

Lo normal es que esta opción venga activada por defecto, pero si no es así solo tenemos que seguir estos pasos para que funcione:

Pulsa la tecla de Windows y escribe «Configuración».

Entra en «Juegos > «Experiencia a Pantalla Completa» y elige la opción de activarla de inicio.

Para completar el proceso el equipo se reiniciará y nos dará la bienvenida con la interfaz a pantalla completa de Xbox. Como dije, esto puede reducir el consumo de RAM hasta en 2 GB, algo muy útil si tenemos una consola portátil con 16 GB de RAM compartidos con la GPU integrada.

5.- Elimina extensiones y aplicaciones que no necesitas

En algunos casos podemos encontrarnos con aplicaciones que, incluso tras cerrarlas de forma manual, pueden volver a iniciarse y seguir consumiendo recursos. Podemos verlas en el listado de procesos del «Administrador de Tareas», y eliminarlas nos permitirá olvidarnos de ellas para siempre, y evitará que sigan consumiendo RAM.

Otra forma de reducir el consumo de RAM en Windows 11 es eliminar las extensiones de nuestro navegador. Los pasos dependerán del navegador que estemos utilizando, pero suelen ser muy parecidos. Os dejo el proceso a seguir si utilizáis Chrome:

Clic en los tres puntos del extremo de la derecha de la barra de direcciones.

Entramos en «Extensiones > Gestionar Extensiones».

Quitamos las extensiones que no vayamos a utilizar.

Otras cosas que pueden ayudarte si andas justo de RAM pero necesitas utilizar Windows 11