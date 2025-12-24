No, GTA VI no ocupará 676,7 gigas

GTA VI lleva tanto tiempo en el horizonte que cualquier información relacionada con el juego parece amplificarse de forma automática. A 24 de diciembre de 2025 todavía falta cerca de un año para que el nuevo título de Rockstar llegue a las tiendas, y esa espera prolongada ha creado un caldo de cultivo perfecto para rumores, exageraciones y bulos que circulan con enorme facilidad. Cuando la expectación alcanza este nivel, incluso una cifra absurda puede convertirse en “noticia” durante unas horas.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido con una imagen manipulada que empezó a circular esta semana en redes sociales, mostrando una supuesta captura de la página de GTA VI en la tienda digital de Xbox. En ella se indicaba que el juego ocuparía 676,7 GB de espacio de almacenamiento, una cifra tan desproporcionada que, precisamente por eso, llamó de inmediato la atención. La captura se difundió acompañada de mensajes alarmistas, como si se tratara de un dato real y confirmado.

Sin embargo, basta rascar un poco para comprobar que no hay nada sólido detrás de ese número. Para empezar, la página oficial de GTA VI en la Xbox Store no muestra actualmente ningún tamaño de descarga, algo completamente lógico si tenemos en cuenta que el lanzamiento todavía queda lejos en el calendario. A estas alturas del desarrollo, Rockstar Games probablemente ni siquiera tiene cerrado el tamaño final del juego, ya que ese dato suele ajustarse en las fases finales del proyecto.

Además, desde un punto de vista técnico, la cifra carece de sentido. Aunque en los últimos años hemos visto cómo algunos juegos de gran presupuesto han superado la barrera de los 200 GB, no existe ningún título comercial que se acerque remotamente a los 600 GB. Un juego de 676,7 GB ocuparía prácticamente todo el espacio útil de una PlayStation 5 o una Xbox Series, lo que lo convertiría en un producto difícilmente viable para el mercado actual.

Xbox has confirmed the ACTUAL file size of GTA 6. It is 676.7 GB.#GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/dgpGmMd8o5 — Alan (@TheCanadianGTR) December 24, 2025

El propio número es otra pista evidente del engaño. El 6-7-6-7 funciona como un guiño visual relacionado con el nombre del juego, una especie de broma interna que deja claro que la captura no debía tomarse en serio desde el principio. Aun así, el contexto de expectación extrema hace que este tipo de detalles se pasen por alto con facilidad, especialmente cuando se difunden a gran velocidad en redes sociales.

Conviene recordar que Rockstar es sinónimo de ambición, pero también de sentido común. Sus juegos destacan por mundos enormes y muy detallados, pero siempre han mantenido un cierto equilibrio en la gestión de recursos. GTA VI será grande, exigente y probablemente ocupará una cantidad considerable de espacio, pero nada apunta a un salto tan desmesurado como para triplicar el tamaño de los juegos más pesados del mercado actual.

Este episodio no dice tanto sobre el juego como sobre el entorno que lo rodea. Con casi un año todavía por delante hasta su lanzamiento, es razonable asumir que seguiremos viendo capturas falsas, cifras inventadas y teorías cada vez más extravagantes. La larga espera ha dado lugar a un auténtico tsunami de rumores, en el que separar la información real del simple ruido se vuelve cada vez más complicado.