Intel Arrow Lake-S Refresh: fecha de lanzamiento y rendimiento en juegos

El gigante del chip está preparando el lanzamiento de Intel Arrow Lake-S Refresh, una nueva generación de procesadores de escritorio que, según los rumores más recientes, llegará al mercado en marzo de 2026, aunque su presentación oficial podría tener lugar en el CES de 2026.

Esta nueva generación utilizará el mismo nodo de fabricación y tendrá las mismas arquitecturas que Intel Arrow Lake-S, lo que significa que a nivel de silicio no veremos ningún cambio importante. Las mejoras se centrarán en:

Mayores frecuencias de reloj , tanto en los núcleos P (arquitectura Lion Cove) como en los núcleos E (arquitectura Skymont).

, tanto en los núcleos P (arquitectura Lion Cove) como en los núcleos E (arquitectura Skymont). Mayor cantidad de núcleos en ciertos modelos, lo que mejorará el rendimiento multihilo, algo especialmente beneficioso en aplicaciones y en multitarea.

en ciertos modelos, lo que mejorará el rendimiento multihilo, algo especialmente beneficioso en aplicaciones y en multitarea. Soporte de memoria DDR5 a 7.200 MT/s.

Los Intel Arrow Lake-S Refresh utilizarán el mismo socket que los Intel Arrow Lake-S, así que serán compatibles con todas las placas base actuales LGA-1851. Con todo, puede que sea necesario actualizar la BIOS de estas placas base para asegurar una compatibilidad total y un buen rendimiento.

En el cuadro podemos ver una comparativa directa entre ambas generaciones. Las diferencias aparecen marcadas en color azul y rojo. Todos los procesadores serie K tendrán un TDP base de 125 vatios, y un TDP en modo turbo (PL2) de 250 vatios, excepto en los Core Ultra 5, que es de 159 vatios. Estos nuevos modelos se conocen como Intel Core Ultra 200 Plus.

Cómo mejorará Intel Arrow Lake-S Refresh el rendimiento en juegos

Los primeros datos de rendimiento filtrados no eran nada emocionantes, pero las últimas informaciones que hemos visto dan un poco más de color a esos primeros resultados. En teoría, esta nueva generación de procesadores de Intel podría mejorar el rendimiento en juegos en un 10%, algo que me resulta perfectamente creíble sumando los aumentos de rendimiento derivados del aumento de velocidad de las CPUs y del soporte de RAM más rápida.

En algunos juegos la mejora de rendimiento podría llegar a ser de entre un 20% y un 30%, cifras que ya se me antojan demasiado exageradas, porque Intel Arrow Lake-S Refresh no va a traer cambios a nivel de arquitectura ni ninguna mejora sustancial que vaya a hacer posible un salto de rendimiento de ese nivel. No creo que estos datos sean verdad, y me quedo con ese valor de hasta un 10% de mejora de rendimiento en juegos.

¿Por qué nos centramos en el rendimiento en juegos? Porque es la cuenta pendiente de Intel Arrow Lake-S, una generación que rinde muy bien en aplicaciones y en escenarios multihilo, pero que no logró mejorar el rendimiento en juegos de forma significativa frente a los Core Gen14 (Raptor Lake Refresh).