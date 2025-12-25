Gmail finalmente te permitirá cambiar tu dirección de correo

Gmail es, para millones de personas, algo más que un servicio de correo: es una identidad digital que se arrastra durante años, a veces décadas. Elegimos una dirección con prisas, con menos criterio del que creemos necesario, y esa decisión termina acompañándonos en el trabajo, en trámites oficiales y en buena parte de nuestra vida online. Por eso, durante mucho tiempo, una de las rigideces más frustrantes del servicio ha sido la imposibilidad de cambiar el nombre de usuario una vez creado.

Hasta ahora, Google había mantenido una postura inamovible en este aspecto. Una cuenta de Gmail podía tener alias, puntos, variantes o incluso direcciones adicionales asociadas, pero el nombre principal —ese @gmail.com que usamos para identificarnos— no se podía modificar. La única alternativa real pasaba por crear una cuenta nueva y empezar de cero, algo poco realista cuando esa dirección está vinculada a decenas de servicios, contactos y años de historial.

Eso es lo que empieza a cambiar ahora. Google ha comenzado a desplegar una nueva función que permitirá cambiar la dirección @gmail.com de una cuenta existente por otra diferente, también terminada en @gmail.com, sin necesidad de crear una cuenta nueva ni perder los datos asociados. No se trata de un anuncio futuro ni de una promesa vaga: la función ya existe, cuenta con documentación oficial de soporte y está llegando progresivamente a los usuarios.

El funcionamiento es más flexible de lo que cabría esperar. Tras realizar el cambio, la dirección original no desaparece ni deja de funcionar. Pasa a desempeñar un doble papel: por un lado, se establece como dirección de recuperación de la cuenta, y por otro, se mantiene activa como alias. Esto significa que el usuario seguirá recibiendo correos tanto en la dirección antigua como en la nueva, y que podrá iniciar sesión en su cuenta de Google utilizando cualquiera de las dos. Todo el contenido —correos, archivos, configuraciones y servicios asociados— permanece intacto.

Ahora bien, este cambio no llega de golpe para todo el mundo. Google deja claro en su página de soporte que la opción se está implementando de forma gradual, por lo que puede que todavía no esté disponible para todos los usuarios, incluso aunque cumplan los requisitos. La forma de comprobarlo es sencilla: basta con acceder a la configuración de la cuenta de Google, dentro del apartado de información personal y correo electrónico, donde aparecerá la opción si ya ha sido activada.

También hay condiciones y límites importantes que conviene conocer antes de dar el paso. El número de cambios está limitado, existe un periodo de espera entre modificaciones y algunos ajustes pueden restablecerse tras el proceso. En el caso de ChromeOS, Google recomienda incluso realizar una copia de seguridad completa antes de cambiar la dirección, ya que será necesario eliminar y volver a añadir la cuenta para evitar problemas con el perfil de usuario. Además, ciertos elementos creados previamente, como eventos del calendario, seguirán mostrando la dirección antigua.

Que Google haya tardado tanto en permitir algo aparentemente tan sencillo no es casual. La dirección de correo está profundamente integrada en todo el ecosistema de la cuenta de Google, desde la autenticación hasta la sincronización entre servicios, pasando por la seguridad y la recuperación. Cambiar ese identificador sin romper nada exige un control técnico considerable, y explica en parte por qué este movimiento llega ahora y con tantas precauciones.

Al final, este cambio no supone libertad absoluta, pero sí uno de los movimientos más relevantes en la historia de Gmail. Permite corregir decisiones del pasado sin empezar de cero y da al usuario un control que llevaba años reclamando. Que Google haya decidido flexibilizar uno de los pilares más rígidos de su servicio de correo es una señal clara de que incluso las identidades digitales, hasta ahora casi inmutables, empiezan a admitir segundas oportunidades.