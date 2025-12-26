Las mejoras ofertas para regalar, o regalarte, estos Reyes Magos

Los Reyes Magos están cada vez más cerca. Si todavía no has comprado lo que tienes pensado regalar, o lo que quieres regalarte, no te preocupes, porque las ofertas no han terminado. En este nuevo Red Friday te hemos preparado una selección con algunas de las mejores ofertas que hemos encontrado, y te las dejamos a un solo clic de distancia, para que no tengas que complicarte.

Aprovecho para desearos un buen fin de semana, y espero que disfrutéis mucho de estas fiestas.

Ofertas en portátiles

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y pantalla de 15,6 en oferta por 499 euros.

GIGABYTE Gaming A16 con Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 en oferta por 967 euros.

ASUS Vivobook 15 con Intel Core 5 120U, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB en oferta por 399 euros.

HP Victus 15 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 3050 rebajado a 649 euros.

MSI Katana 15 HX con Intel Core i7-14650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 en oferta por 1.349 euros.

Ofertas en tarjetas gráficas

Ofertas en procesadores

Ofertas en memoria RAM

Ofertas en consolas

Ofertas en smartphones

Xiaomi Redmi A5 con 3 GB de RAM y 64 GB de espacio por solo 79,99 euros.

Samsung Galaxy A17 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de espacio en oferta por 239 euros.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de espacio rebajado a 269 euros.

ZTE Nubia Flip 2 con pantalla flexible, 8 GB de RAM y 256 GB de espacio rebajado a 426,98 euros.

Samsung Galaxy S25 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 749 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.