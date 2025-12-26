Noticias
Las mejoras ofertas para regalar, o regalarte, estos Reyes Magos
Los Reyes Magos están cada vez más cerca. Si todavía no has comprado lo que tienes pensado regalar, o lo que quieres regalarte, no te preocupes, porque las ofertas no han terminado. En este nuevo Red Friday te hemos preparado una selección con algunas de las mejores ofertas que hemos encontrado, y te las dejamos a un solo clic de distancia, para que no tengas que complicarte.
Aprovecho para desearos un buen fin de semana, y espero que disfrutéis mucho de estas fiestas.
Ofertas en portátiles
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y pantalla de 15,6 en oferta por 499 euros.
- GIGABYTE Gaming A16 con Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 en oferta por 967 euros.
- ASUS Vivobook 15 con Intel Core 5 120U, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB en oferta por 399 euros.
- HP Victus 15 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 3050 rebajado a 649 euros.
- MSI Katana 15 HX con Intel Core i7-14650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 en oferta por 1.349 euros.
Ofertas en tarjetas gráficas
- GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC rebajada a 295,90 euros.
- ASUS Dual Radeon RX 9060 XT de 16 GB en oferta por 389,90 euros.
- Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 de 12 GB rebajada a 545,90 euros.
- ASUS PRIME AMD Radeon RX 9070 XT OC con 16 GB en oferta por 699 euros.
- Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S en oferta por 799,90 euros.
- GIGABYTE GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF en oferta por 1.069 euros.
Ofertas en procesadores
- AMD Ryzen 5 5500 con 6 núcleos y 12 hilos (Zen 3) rebajado a 70,90 euros.
- AMD Ryzen 5 7600X con 6 núcleos y 12 hilos (Zen 4) en oferta por 189,90 euros.
- Intel Core i5-14600KF con 14 núcleos y 20 hilos (Gen14) en oferta por 219,95 euros.
- AMD Ryzen 7 7800X3D con 8 núcleos y 16 hilos (Zen 4 con 96 MB de L3) en oferta por 394,90 euros.
- Intel Core Ultra 9 285K con 24 núcleos y 24 hilos rebajado a 515,90 euros.
Ofertas en memoria RAM
- Forgeon Cyclone PLUS V2 DDR4 de 2 x 8 GB a 3.200 MT/s CL16 rebajada a 124,95 euros.
- Kingston Fury Beast DDR5 de 2 x 16 GB a 6.000 MT/s CL30 en oferta por 496,95 euros.
- Team Group Delta White DDR5 kit de 2 x 16 GB a 7.600 MT/s CL36 en oferta por 559,95 euros.
- Corsair Vengeance DDR5 kit de 2 x 16 GB a 6.000 MT/s CL38 (Intel XMP) en oferta por 462,95 euros.
- Corsair Vengeance DDR5 en kit de 2 x 48 GB a 5.600 MT/s CL40 rebajado a 1.095,95 euros.
Ofertas en consolas
- Consola PS5 Slim con dos mandos y unidad óptica rebajada a 499 euros.
- Consola PS5 Slim con unidad óptica y los juegos GTA V Enhanced y Mafia The Old Country en oferta por 499 euros.
- Consola PS5 Pro con un mando y sin unidad óptica rebajada a 699 euros.
- Consola PS5 Slim sin unidad óptica y con dos mandos en oferta por 399 euros.
- Consola PS5 Slim con unidad óptica en oferta por 449 euros.
- Consola portátil ASUS ROG XBOX Ally con AMD Ryzen Z2 A rebajada a 499 euros.
- Consola portátil Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Donkey Kong Bananza en oferta por 539 euros.
Ofertas en smartphones
- Xiaomi Redmi A5 con 3 GB de RAM y 64 GB de espacio por solo 79,99 euros.
- Samsung Galaxy A17 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de espacio en oferta por 239 euros.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de espacio rebajado a 269 euros.
- ZTE Nubia Flip 2 con pantalla flexible, 8 GB de RAM y 256 GB de espacio rebajado a 426,98 euros.
- Samsung Galaxy S25 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 749 euros.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
