HP Smart Tank: olvídate de la tinta durante tres años

Las impresoras de tinta basada en cartuchos son muy baratas, pero no todo son ventajas. Los modelos más baratos no suelen estar preparados para imprimir en grandes cantidades, sus cartuchos se gastan con rapidez, y estos suelen tener un precio bastante alto, tres problemas que HP ha solucionado por completo con las impresoras HP Smart Tank.

Adiós a los cartuchos de tinta. Esta es la principal seña de identidad de las impresoras HP Smart Tank, que eliminan por completo el uso de cartuchos de tinta. Sé lo que estás pensando, si no utilizan cartuchos de tinta, ¿entonces cómo obtienen la tinta que necesitan para imprimir?

Pues es muy sencillo, estas impresoras utilizan depósitos de tinta recargables con botellas de tinta. Ya no tenemos que poner y quitar cartuchos, y estos depósitos de tinta están a la vista, lo que nos permite darnos cuenta fácilmente de los niveles de tinta, y hacer una estimación de cuándo tendremos que recargarlos.

No más cartuchos de tinta: HP Smart Tank ofrece mayor comodidad y ahorro

Los depósitos de tinta rellenables que utilizan estas impresoras tienen una alta capacidad, y las botellas de tinta que se utilizan para recargarlos tienen suficiente tinta para imprimir entre 6.000 y 8.000 páginas, lo que significa que, dependiendo de nuestras necesidades de impresión, con un solo pack de botellas podremos olvidarnos de la tinta durante tres años.

Las botellas de tinta también son muy económicas. Un pack de botellas, con todo lo que necesitamos para imprimir en color y en blanco y negro, nos puede costar menos de 20 euros, lo que significa que podremos imprimir hasta tres años con un pack de botellas por menos de 20 euros. Esto equivale a 6,66 euros de gasto en tinta por año.

Los depósitos son, además, muy fáciles de utilizar. Tienen un sistema de recarga que acopla la botella a la perfección, evitando que se produzcan derrames, lo que nos permitirá aprovechar todo el contenido de las botellas, y evitar que se desperdicie tinta. Otra ventaja a tener en cuenta es que no tendremos que perder el tiempo yendo a comprar consumibles cada poco tiempo.

¿Son económicas las impresoras HP Smart Tank?

Es verdad que su precio es más alto que el de las impresoras de cartuchos más básicas que existen en el mercado, pero podemos encontrar modelos a precios bastante asequibles (desde 150 euros, incluso menos según las ofertas del momento), y las ventajas que ofrecen hacen que a medio y largo plazo sean mucho más rentables, porque:

Tienen un coste por página mucho más bajo, lo que nos hará ahorrar con cada impresión.

Ofrecen una mayor capacidad óptima de impresión.

Las botellas de tinta pueden durarnos varios años, y son muy económicas.

Dentro de la serie HP Smart Tank podemos encontrar modelos muy distintos que se ajustan a las necesidades, y al presupuesto, de cada persona. La serie 5000 es la más económica, la serie 6000 ofrece modelos con mejores prestaciones a un precio equilibrado, y la serie 7000 está más orientada a profesionales y a usuarios exigentes.

Contenido elaborado en colaboración con HP.