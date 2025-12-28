OpenAI añadirá «skills» a ChatGPT

Hace tiempo que ChatGPT dejó de ser solo un chatbot al uso y empezó a comportarse como algo más complejo, una plataforma en constante expansión que va sumando capas, funciones y matices. En ese proceso, cada novedad ya no busca tanto impresionar por lo que añade, sino por cómo ordena lo que ya existe. Bajo esa lógica encaja la aparición de las llamadas skills, una funcionalidad en la que OpenAI ya estaría trabajando y que apunta a una nueva forma de estructurar el comportamiento del asistente.

Según la información disponible, estas skills funcionarían como habilidades persistentes que se activan en función del contexto o de la tarea que se esté realizando. No hablamos de simples ajustes ni de un cambio estético en la interfaz, sino de un sistema que permitiría a ChatGPT adoptar comportamientos especializados sin necesidad de redefinirlos en cada conversación. La diferencia frente a los prompts largos o a los modos actuales es clara: las skills buscan estabilidad y coherencia a lo largo del tiempo, no respuestas puntuales bien afinadas.

La idea no surge en el vacío. En el sector ya existen aproximaciones similares, y una de las más citadas es la que utiliza Claude, el asistente desarrollado por Anthropic. En ese caso, las habilidades permiten orientar el comportamiento del modelo hacia determinados tipos de tareas sin necesidad de reeducarlo en cada interacción. Que OpenAI mire en esa dirección no resulta extraño, sobre todo si el objetivo es reducir la fricción y hacer que el asistente “entienda” mejor qué se espera de él en cada escenario.

En la práctica, la llegada de skills podría cambiar de forma notable la experiencia de uso diaria. Tareas como programar, escribir textos largos, analizar documentos o trabajar con datos complejos dejarían de depender tanto de acertar con el prompt inicial. El usuario podría apoyarse en una habilidad concreta que mantuviera ese enfoque activo, ofreciendo respuestas más consistentes y alineadas con el objetivo desde el principio hasta el final de la sesión.

Skills are also coming to ChatGPT (codename «hazelnuts»), available as slash commands, including a Skills editor and an option to convert a custom GPT into a skill https://t.co/WeVgxfyuOq — Tibor Blaho (@btibor91) December 20, 2025

Este movimiento encaja bien con la evolución reciente de ChatGPT, marcada por la incorporación de memoria, por una mayor personalización y por la integración de aplicaciones y herramientas externas. Todo apunta a un asistente cada vez más modular, en el que las capacidades se activan y combinan según la necesidad, en lugar de apoyarse en un único modelo genérico que lo hace todo a medias. Las skills serían, en ese sentido, otra pieza más en ese cambio de paradigma.

Aun así, quedan muchas incógnitas abiertas. No está claro cuándo llegará esta funcionalidad, si estará disponible para todos los usuarios o solo para determinados planes, ni hasta qué punto el propio usuario podrá crear, gestionar o personalizar sus propias habilidades. También existe el riesgo de que tanta capa adicional termine añadiendo complejidad a una herramienta que triunfó, en gran medida, por su sencillez inicial.

Desde mi punto de vista, la posible llegada de skills refuerza la idea de que ChatGPT se dirige hacia un modelo más estructurado y menos improvisado. Eso puede suponer una ventaja clara para usos profesionales y tareas complejas, siempre que OpenAI logre mantener el equilibrio entre potencia y facilidad de uso. Si lo consigue, estas habilidades no solo añadirán funciones, sino que ayudarán a que todo encaje mejor.