Los Galaxy S26 y S26+ tendrán una GPU AMD Radeon RDNA 4

Samsung presentó el SoC Exynos 2600 hace unos días, y durante la presentación confirmó todas sus especificaciones. Sabemos que este SoC se utilizará en algunos Galaxy S26 y S26+, que tiene una GPU Xclipse 960, y ahora, gracias a una nueva información, también sabemos que dicha GPU está basada en la arquitectura RDNA 4 de AMD.

La Xclipse 960 parte de un diseño personalizado basado en la arquitectura RDNA 4 de AMD, lo que significa que tiene optimizaciones concretas para adaptarla a las necesidades particulares de un SoC para smartphones. Una de las diferencias más importantes que tienen este tipo de SoCs es su consumo, que es mucho más bajo que el de otros chips.

Especificaciones de la Xclipse 960

Fabricada en el nodo GAA de 2 nm de Samsung.

8 WGP, cada uno con 2 CUs (unidades de computación, 16 en total).

1.024 shaders a 980 MHz.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Se apoya en memoria LPDDR5X.

Esta adaptación de la arquitectura RDNA 4 para crear una GPU personalizada y utilizarla en los Galaxy S26 ha generado mucho interés, pero los primeros datos de rendimiento que tenemos no son buenos, y apuntan a una derrota clara frente al SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Rendimiento de la Xclipse 960

Geekbench 6 OpenCL

Xclipse 960: 22.000 puntos.

Adreno 840: 23.900 puntos.

Geekbench 6 Vulkan

Xclipse 960: 22.800 puntos.

Adreno 840: 27.600 puntos.

Resultados muy curiosos, porque la Adreno 840, presente en el SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, tiene solo 12 CUs y funciona a 1.200 MHz. Parece que Qualcomm ha logrado un mejor equilibrio a nivel de rendimiento con esta GPU, y que priorizar la frecuencia de trabajo de la GPU ha sido una mejor elección.

Todo apunta a que la Xclipse 960 no va a ser la más potente de su categoría, pero va a compensar esa carencia con una tecnología muy interesante, Exynos Neural Super Sampling (ENSS), que como ya os contamos en su momento integra reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen, además de generación de fotogramas.

En teoría, con ENSS será posible multiplicar por tres la tasa de fotogramas por segundo en juegos, algo que sin duda podría marcar una gran diferencia en juegos.

Samsung ah confirmado que va a seguir colaborando con AMD para el desarrollo de futuras GPUs para smartphones, así que en teoría tenemos modelos Xclipse para rato. Habíamos visto rumores que decían que Samsung quiere diseñar su propia GPU, al más puro estilo Apple, pero esto es más fácil de decir que de hacer.