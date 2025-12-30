Un nuevo controlador de almacenamiento introducido en Windows Server 2025 puede mejorar el rendimiento de las SSD NVMe mediante un simple cambio en el registro de Windows.

Microsoft introdujo recientemente en su sistema operativo servidor un controlador para unidades de estado sólido, enfocado a reducir la sobrecarga de la CPU y mejorar el rendimiento de IOPS para las SSD NVMe. Según Microsoft, su implementación en Windows Server 2025 podía ofrecer hasta un 80% más de IOPS y reducir el uso de la CPU en aproximadamente un 45 %. Estas cifras se aplican a las cargas de trabajo de los servidores y -obviamente- no se traducen directamente al uso del escritorio.

Además, Microsoft no soporta esta función en las versiones cliente de Windows. Sin embargo, también se puede habilitar en Windows 11 y las primeras pruebas muestran mejoras mensurables bajo ciertas condiciones. Las pruebas comunitarias en Windows 11 versión 25H2 muestran resultados más modestos, pero todo suma y más en un Windows 11 que nos destaca por su rendimiento. Las pruebas de rendimiento reales, reportadas por evaluadores externos, indican mejoras en los entornos del 10 al 15%.

Cómo mejorar el rendimiento de las SSD NVMe

Esta función no se muestra en la configuración estándar de Windows. Para habilitarla, es necesario editar el registro para activar las anulaciones de funciones internas que cambian Windows 11 al controlador NVMe más reciente. Tras la activación, las unidades NVMe aparecerán en «Medios de almacenamiento» en lugar de «Dispositivos» en el Administrador de dispositivos, lo que confirma el cambio de controlador.

Para ello:

Presiona las teclas rápidas Win + R

Escribe regedit y pulsa entrar

Navega a la ruta HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides

Añade un valor DWORD (32-bit) y escribe los siguientes valores:

– 735209102 =dword:00000001

– 1853569164 =dword:00000001

– 156965516 =dword:00000001

Después del reinicio, Windows 11 cargará el controlador NVMe más reciente si la SSD y la configuración del sistema son compatibles.

Advertencias

El registro de Windows es un componente fundamental de todos los sistemas operativos de Microsoft, ya que controla por completo el funcionamiento de un PC, su aspecto, la ejecución de las aplicaciones, el comportamiento del hardware o el acceso a todas sus las funciones. Una herramienta de enorme potencia, pero con la que hay que tener cuidado. Por ello y antes de realizar cualquier cambio en el registro, se recomienda encarecidamente hacer previamente una copia del mismo y también activar los puntos de restauración por si algo sale mal.

De hecho, se están reportando algunos problemas de compatibilidad con las utilidades de administración de SSD, como Samsung Magician, después de habilitar el controlador. El error no es grave y la unidad funciona perfectamente, pero es posible que las funciones de monitorización de dispositivos o las herramientas de firmware no detecten las unidades correctamente.

Para revertir los cambios, simplemente elimina las entradas DWORD agregadas de la misma ubicación del registro y reinicie el sistema. Windows restaurará automáticamente el controlador NVMe predeterminado.