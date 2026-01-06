ASUS Vivobook se renueva a lo grande en el CES 2026

El CES 2026 ha vuelto a demostrar que, más allá de los grandes titulares sobre inteligencia artificial o chips de nueva generación, el portátil sigue siendo una de las piezas centrales del ecosistema tecnológico actual. En ese escenario, ASUS Vivobook ha tenido un protagonismo especial, no tanto por un golpe de efecto aislado como por una estrategia sostenida en el tiempo. La firma taiwanesa ha elegido Las Vegas para mostrar hasta qué punto esta familia se ha convertido en uno de los pilares de su catálogo, capaz de adaptarse a perfiles muy distintos sin perder una identidad reconocible.

ASUS lleva años utilizando la marca Vivobook como un paraguas amplio, bajo el que conviven portátiles pensados para el día a día, modelos más orientados a la movilidad, propuestas con aspiraciones creativas y opciones accesibles para quienes buscan funcionalidad sin complicaciones. Esa versatilidad explica por qué Vivobook se ha ganado un hueco estable en aulas, hogares y oficinas, y también por qué su evolución resulta especialmente representativa de cómo ha cambiado el mercado del portátil en los últimos tiempos.

En el CES 2026, esa evolución se ha materializado en una renovación profunda: nada menos que diez nuevos modelos Vivobook que actualizan la familia de arriba abajo. No se trata de un simple refresco generacional, sino de una puesta al día que busca cubrir más escenarios de uso, incorporar las últimas plataformas y reforzar una gama que ya era amplia de por sí. A partir de aquí, toca detenerse en cada uno de esos modelos para entender qué aporta cada propuesta y cómo encaja dentro del ecosistema Vivobook que ASUS ha dibujado para este nuevo año.

El ASUS Vivobook 18 con procesadores AMD Ryzen AI es, por tamaño y planteamiento, uno de los modelos más llamativos de esta renovación. Su pantalla de 18 pulgadas, con formato 16:10 y alta tasa de refresco, lo sitúa claramente como una máquina pensada para trabajar con amplitud visual, ya sea en multitarea, creación de contenidos o consumo multimedia. La combinación de un panel IPS de 144 Hz con un diseño NanoEdge refuerza esa sensación de “pantalla protagonista”, mientras que detalles como la bisagra de apertura completa a 180 grados y la certificación de resistencia de grado militar apuntan a un uso intensivo y prolongado. A todo ello se suma un enfoque claro hacia la experiencia diaria, con teclado ErgoSense, touchpad de gran tamaño con gestos inteligentes, cámara FHD con infrarrojos y un apartado de audio afinado por Dirac.

El ASUS Vivobook 14 con AMD Ryzen AI traslada ese mismo enfoque moderno a un formato mucho más compacto. Su pantalla de 14 pulgadas mantiene la resolución WUXGA y el formato 16:10, lo que lo convierte en una herramienta equilibrada para estudiar, trabajar o desplazarse con frecuencia sin renunciar a un espacio de trabajo cómodo. La batería de 70 Wh, junto con la carga rápida capaz de alcanzar el 60 % en menos de una hora, refuerza su perfil como portátil pensado para jornadas largas fuera de casa. La bisagra de 180 grados y la certificación Military Grade completan un conjunto que prioriza la fiabilidad y la versatilidad en un chasis contenido.

El ASUS Vivobook 16 con AMD Ryzen AI se sitúa como una alternativa intermedia entre el modelo de 14 pulgadas y el imponente Vivobook 18. Con su pantalla de 16 pulgadas y resolución WUXGA, ofrece un buen equilibrio entre portabilidad y comodidad visual, especialmente atractivo para quienes trabajan con documentos, hojas de cálculo o varias ventanas abiertas de forma simultánea. Comparte con su hermano pequeño la batería de 70 Wh y la carga rápida, así como la bisagra de apertura total y la certificación de resistencia, lo que deja claro que ASUS concibe este modelo como una herramienta robusta para el día a día, capaz de adaptarse a distintos escenarios de uso.

El ASUS Vivobook 14 con Intel Core Ultra apuesta por un formato ligero y compacto sin descuidar la sensación de solidez. Con un grosor contenido y un peso que lo hacen especialmente manejable, este modelo se orienta a usuarios que valoran la movilidad pero quieren un portátil bien construido y con margen de crecimiento en memoria. La pantalla de 14 pulgadas mantiene el formato 16:10 y la resolución WUXGA, una constante en esta generación de Vivobook, mientras que la bisagra de 180 grados y la certificación Military Grade refuerzan la idea de durabilidad en un equipo pensado para acompañar al usuario en desplazamientos frecuentes.

El ASUS Vivobook 16 con Intel Core Ultra replica esa misma filosofía en un tamaño mayor. La pantalla de 16 pulgadas ofrece más espacio para trabajar con comodidad, manteniendo el mismo enfoque equilibrado entre productividad y uso general. El diseño sigue la línea sobria y funcional del modelo de 14 pulgadas, con un chasis relativamente delgado para su tamaño y una construcción pensada para resistir el uso cotidiano. Es una propuesta claramente orientada a quienes quieren un portátil amplio, pero sin dar el salto a formatos más pesados o claramente profesionales.

El ASUS Vivobook S14 con AMD Ryzen AI marca un punto de inflexión dentro de la familia al apostar por un diseño más cuidado y materiales de mayor calidad. Su chasis metálico, el logotipo grabado mediante CNC y su perfil delgado lo sitúan un escalón por encima en términos de acabados. La pantalla OLED de 14 pulgadas, con amplia cobertura de color, refuerza su atractivo para quienes valoran la calidad visual, ya sea para creación ligera o simplemente para disfrutar de contenidos multimedia. El conjunto se completa con un apartado de audio compatible con Dolby Atmos, subrayando su orientación hacia una experiencia más refinada.

El ASUS Vivobook S16 con AMD Ryzen AI traslada esa misma filosofía “premium” a un formato mayor. La pantalla OLED de 16 pulgadas amplía el espacio de trabajo y el disfrute visual, manteniendo el enfoque en calidad de imagen y diseño cuidado. El chasis metálico y los detalles estéticos lo diferencian claramente de los Vivobook más generalistas, posicionándolo como una opción atractiva para usuarios que buscan algo más que un portátil funcional, sin llegar a los extremos de las gamas profesionales o creativas puras.

El ASUS Vivobook S14 con Intel Core Ultra combina el diseño estilizado de la serie S con un formato compacto y ligero. Su pantalla OLED de 14 pulgadas y formato 16:10 refuerza el carácter versátil del equipo, pensado tanto para trabajar como para disfrutar de contenidos con una alta calidad visual. El chasis metálico, junto con un peso y grosor contenidos, lo convierten en una propuesta especialmente interesante para quienes buscan portabilidad sin renunciar a una sensación de producto bien construido y cuidado.

El ASUS Vivobook S16 con Intel Core Ultra sigue esa misma línea, pero con una pantalla de mayor tamaño. El panel OLED de 16 pulgadas y su diseño limpio y minimalista lo orientan a usuarios que priorizan la comodidad visual y el acabado del equipo. Aunque no se detallan aspectos como peso o grosor, queda claro que forma parte de la vertiente más estilizada de la familia Vivobook, pensada para quienes buscan un portátil equilibrado entre presencia, calidad de pantalla y uso cotidiano avanzado.

Por último, el ASUS Vivobook S16 con Snapdragon X2 Elite introduce una propuesta diferenciada dentro de la gama. Su apuesta por una plataforma Snapdragon, junto con una NPU especialmente potente y una autonomía declarada de hasta 25 horas, lo sitúa como una alternativa pensada para la movilidad prolongada y el uso desconectado. La posibilidad de elegir entre pantalla IPS de alta resolución u OLED, la conectividad Wi-Fi 7 y el soporte para tecnologías de audio como Dolby Atmos y Snapdragon Sound refuerzan su carácter moderno. Es, probablemente, el Vivobook que mejor representa la diversificación de la familia hacia nuevas arquitecturas y formas de entender el portátil en 2026.

Cerrar un repaso como este casi pide levantar un poco la vista del detalle técnico y mirar el conjunto con cierta perspectiva. La renovación de ASUS Vivobook en el CES 2026 no va de un modelo concreto ni de una especificación llamativa, sino de una familia que se expande, se diversifica y se adapta a un momento muy concreto del portátil moderno. Hay Vivobook grandes y pequeños, más sobrios y más cuidados, con arquitecturas distintas y con enfoques que van desde la productividad cotidiana hasta la movilidad extrema, pero todos comparten una misma idea de fondo: ofrecer opciones claras, reconocibles y coherentes para un público amplio. Al terminar de repasar estos diez modelos, la sensación es que ASUS no ha querido reinventar Vivobook, sino reforzarla, afinarla y hacerla crecer sin perder su esencia. Y quizá ahí esté la clave de esta renovación: en entender que, en un mercado cada vez más complejo, también hay valor en evolucionar con sentido y sin estridencias.

