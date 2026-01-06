CES 2026: ASUS actualiza su línea Zenbook a lo grande con las series A, S y un nuevo DUO

El pasado mes de noviembre tuvimos la oportunidad de asistir a un evento especial de ASUS donde el gigante taiwanés nos adelantó las novedades más importantes que iba a presentar en el CES de 2026, y hoy por fin podemos compartirlas con vosotros, ya que ha vencido el NDA. En este artículo me voy a centrar en tres productos clave: ASUS Zenbook A, ASUS Zenbook S y ASUS Zenbook DUO.

A simple vista puede parecer que estamos ante tres líneas de portátiles muy parecidas, y es cierto que tienen puntos de contacto entre ellas, pero también presentan diferencias importantes que son las que al final hacen que cada una de esas líneas se dirijan a distintos perfiles de usuario. Es el valor de la especialización, una realidad que ASUS ha sabido afinar al máximo con sus nuevas generaciones de portátiles.

ASUS Zenbook A: movilidad extrema

Esta línea de portátiles es una clara apuesta por la ligereza, la autonomía y la movilidad en sentido amplio. ASUS ha apostado por los nuevos SoCs Snapdragon X2 Elite de Qualcomm, y ofrecerá en exclusiva el Snapdragon X2 Elite Extreme, el chip más potente de la nueva generación del gigante de San Diego.

La línea Zenbook A estará dividida en dos modelos, el A14 y el A16. El primero tendrá una pantalla de 14 pulgadas y un peso inferior a 1 kilogramo, lo que significa que será el modelo estrella para aquellos que priorizan la movilidad y que necesitan un equipo muy ligero y cómodo de transportar. El segundo tendrá una pantalla de 16 pulgadas, y ofrecerá un mayor equilibrio entre movilidad y productividad.

Especificaciones clave del ASUS Zenbook A14

Pantalla de 14 pulgadas con panel ASUS Lumina OLED y resolución 1080p.

Acabado Ceraluminum tanto en la tapa como en el marco del teclado y en la base del portátil.

Terminación resistente a arañazos, a la suciedad y al desgaste producido por el uso.

Certificación de resistencia de grado militar.

SoC Snapdragon X2 Elite, que integra la NPU más potente del momento y tiene una CPU de 18 núcleos.

Chip Microsoft Pluton para reforzar la seguridad.

SSD de alto rendimiento.

Sonido Dolby Atmos.

Almohadilla táctil compatible con gestos inteligentes.

Sistema de refrigeración ligero y compacto con dos ventiladores.

Cámara delantera FHD con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Batería de 70 Wh y una autonomía de más de 28 horas por carga de batería.

Conectividad Wi-Fi 7.

Compatible con la IA de Windows Copilot+.

Peso inferior a 1 kilogramo.

Especificaciones clave del ASUS Zenbook A16

Pantalla de 16 pulgadas con panel ASUS Lumina OLED y resolución 3K (2.880 x 1.800 píxeles).

Formato de pantalla 16:10 para tener más espacio en vertical.

Relación pantalla cuerpo del 90%, tasa de refresco de 120 Hz, certificación HDR TrueBlack 1000 (brillo máximo de 1.100 nits) y certificaciones de baja emisión de luz azul.

Formato de 16 pulgadas con las dimensiones y peso propios de un equipo de 14 pulgadas.

Acabado Ceraluminum tanto en la tapa como en el marco del teclado y en la base del portátil.

Terminación resistente a arañazos, a la suciedad y al desgaste producido por el uso.

Certificación de resistencia de grado militar.

SoC Snapdragon X2 Elite Extreme, que integra la NPU más potente del momento y tiene una CPU de 18 núcleos con una velocidad pico de 5 GHz.

Memoria con un bus de 192 bits, lo que permite conseguir un mayor ancho de banda comparado con otros portátiles que utilizan un bus de 128 bits.

Chip Microsoft Pluton para reforzar la seguridad.

SSD de alto rendimiento.

Sonido Dolby Atmos y seis altavoces.

Almohadilla táctil compatible con gestos inteligentes.

Sistema de refrigeración ligero y compacto con dos ventiladores.

Cámara delantera FHD con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Batería de 70 Wh y una autonomía de más de 28 horas por carga de batería.

Conectividad Wi-Fi 7.

Compatible con la IA de Windows Copilot+.

Peso de 1,2 kilogramos.

ASUS Zenbook S: delgadez y potencia premium

Esta línea se ha actualizado con los nuevos SoCs Intel Core Ultra serie 300, y con los Ryzen AI de nueva generación. Tenemos, por tanto, configuraciones con CPUs x86-64, con todo lo que ello implica a nivel de compatibilidad nativa con Windows 11 y sus diferentes aplicaciones y herramientas.

Los ASUS Zenbook S 2026 mantienen la línea y la calidad de construcción de la generación anterior, y repiten su apuesta por la delgadez y el minimalismo, lo que refuerza su carácter profesional y les confiere una estética limpia, elegante y atemporal.

Estarán disponibles en dos versiones, una con pantalla de 14 pulgadas y otra con pantalla de 16 pulgadas, y en dos colores diferentes: blanco escandinavo, que viene a ser casi un blanco nieve, y gris «Antrim», que es un color tipo gris piedra con un acabado mate.

Intel Core Ultra 300: qué mejoras trae

Un 10% más de rendimiento en CPU monohilo frente a Lunar Lake.

Hasta un 50% más núcleos para IA.

Hasta un 57% más de accesibilidad a la memoria del sistema.

Un 40% más de rendimiento multihilo frente a Lunar Lake con el mismo consumo.

NPU de hasta 50 TOPs, compatible con Copilot+.

Hasta un 10% menos de consumo frente a Lunar Lake.

AMD Ryzen AI de nueva generación: estas son las novedades

Hasta un 12% más de rendimiento CPU.

Hasta un 10% más de rendimiento CPU con un 25% menos de consumo.

Mantiene la NPU de 50 TOPs, así que es compatible con Copilot+.

Especificaciones clave del ASUS Zenbook S14

Pantalla de 14 pulgadas con panel ASUS Lumina OLED y resolución hasta 3K (2.880 x 1.800 píxeles).

Formato 16:10 para tener más espacio en vertical.

Tasa de refresco de 120 Hz, panel táctil opcional y brillo máximo de 1.100 nits.

Acabado Ceraluminum y certificación de resistencia de grado militar.

SoC Intel Panther Lake de última generación.

NPU de 50 TOPs compatible con la IA de Copilot+.

Chip Microsoft Pluton para reforzar la seguridad.

SSD de alto rendimiento.

Sonido Dolby Atmos con cuatro altavoces.

Almohadilla táctil compatible con gestos inteligentes.

Sistema de refrigeración ligero y compacto con dos ventiladores.

Cámara delantera FHD con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Batería de 77 Wh.

Conectividad Wi-Fi 7.

Sistema de refrigeración silencioso y aperturas de pequeño tamaño en el chasis de aluminio.

Peso de 1,2 kilogramos, 1,1 cm de grosor.

Especificaciones clave del ASUS Zenbook S16

Pantalla de 16 pulgadas con panel ASUS Lumina OLED y resolución 3K (2.880 x 1.800 píxeles).

Formato de pantalla 16:10 para tener más espacio en vertical.

Tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1.100 nits y panel táctil opcional.

Acabado Ceraluminum y certificación de resistencia de grado militar.

SoC AMD Ryzen AI de última generación con NPU de 50 TOPs compatible con la IA de Copilot+.

Chip Microsoft Pluton para reforzar la seguridad.

SSD de alto rendimiento.

Sonido Dolby Atmos y seis altavoces.

Almohadilla táctil compatible con gestos inteligentes.

Sistema de refrigeración activo silencioso y aperturas de ventilación en el chasis de aluminio.

Cámara delantera FHD con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Batería de 83 Wh.

Conectividad Wi-Fi 7.

Compatible con la IA de Windows Copilot+.

Peso de 1,5 kilogramos, grosor de 1,1 cm.

ASUS Zenbook DUO 2026

Tener un equipo con doble pantalla ofrece muchas ventajas, permite mejorar la producción y nos abre la puerta a nuevas maneras de trabajar. ASUS lo ha confirmado preguntando a los propios usuarios: un 80% dicen utilizar una segunda pantalla con frecuencia, pero un 90% asegura tener problemas cuando utiliza un monitor externo.

Los portátiles con doble pantalla son una excelente opción en este sentido, ya que ofrecen todas las ventajas de trabajar con un monitor externo, pero eliminan todos esos problemas que se pueden producir durante el proceso de configuración y de uso.

Sin embargo, este tipo de dispositivos plantean también una serie de desafíos y de barreras que es necesario superar para conseguir una buena experiencia de uso:

Autonomía.

Peso y movilidad.

Durabilidad.

Rendimiento.

Inmersión.

ASUS ha respondido a esos desafíos con una de las grandes estrellas de su catálogo para este año, el ASUS Zenbook DUO 2026. La renovación del ASUS Zenbook DUO llega cargado de novedades interesantes que mejoran el diseño, la calidad de construcción, la movilidad, el rendimiento y la experiencia de uso:

Experiencia mejorada y más inmersiva: reduciendo los bordes de pantalla para mejorar la integración de ambas, aplicando un acabado anti reflejos e integrando un teclado Bluetooth.

reduciendo los bordes de pantalla para mejorar la integración de ambas, aplicando un acabado anti reflejos e integrando un teclado Bluetooth. Mejorando el rendimiento y la batería: utilizando procesadores Intel Core Ultra de última generación con una NPU de alto rendimiento, hasta 32 GB de RAM y adoptando un sistema de batería dual con hasta 12 horas de autonomía en modo doble pantalla.

utilizando procesadores Intel Core Ultra de última generación con una NPU de alto rendimiento, hasta 32 GB de RAM y adoptando un sistema de batería dual con hasta 12 horas de autonomía en modo doble pantalla. Equilibrando el peso y la durabilidad: este nuevo modelo tiene un acabado Ceraluminum tanto en el chasis como en la base del equipo y en el pie de apoyo, está hecho para durar y tiene un peso de solo 1,65 kilogramos.

El ASUS Zenbook DUO 2026 es un equipo que podemos considerar como «4 en 1», ya que podemos utilizarlo como portátil tradicional, como dispositivo móvil con doble pantalla, como equipo tipo escritorio y también como dispositivo táctil para compartir pantalla fácilmente.

Especificaciones del ASUS Zenbook DUO 2026

Doble pantalla ASUS Lumina OLED de 14 pulgadas con resolución 3K (2.880 x 1.800 píxeles).

Formato de pantalla 16:10 para tener más espacio en vertical.

Tasa de refresco de 144 Hz, brillo máximo de 1.000 nits, panel táctil y soporte de tasa de refresco variable (VRR).

Compatible con el ASUS Pen 3.0.

Nuevo teclado magnético Pogo con Bluetooth y teclas con un ciclo de vida de 1 millón de pulsaciones.

Acabado Ceraluminum en tapa, base y pie de apoyo.

SoC Intel Panther Lake con NPU de 50 TOPs compatible con la IA de Copilot+.

Hasta 32 GB de RAM.

SSD de alto rendimiento de hasta 2 TB.

Chip Microsoft Pluton para reforzar la seguridad.

Sistema de refrigeración con dos ventiladores (hasta 45 vatios de TDP).

Sonido Dolby Atmos y seis altavoces.

Cámara delantera FHD con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Batería dual de 99 Wh.

Conectividad Wi-Fi 7.

Compatible con la IA de Windows Copilot+.

Nueva bisagra de alta resistencia que resiste hasta 15 kilogramos de presión.

Completo conjunto de puertos, con dos Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-A y jack de 3,5 mm para sonido.

Peso de 1,65 kilogramos, pantalla dual integrada con marcos mínimos. Más compacto que el modelo anterior.

Para terminar os dejamos con una galería de imágenes reales de todos ASUS Zenbook que hemos repasado en este artículo, y que tuvimos la oportunidad de ver durante el evento especial al que hicimos referencia al principio. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.