A veces la tecnología no se detiene en el error: lo atraviesa, lo bordea, lo disfraza. Y cuando lo hace, puede convertirse en algo todavía más inquietante. Grok, el asistente con inteligencia artificial de Twitter, se ha convertido en la última expresión de este fenómeno. Presentado como una herramienta avanzada y controlada, ha terminado generando imágenes sexualizadas —y en algunos casos, directamente ilegales— sin el consentimiento de las personas retratadas. Y cuando la polémica ha sido imposible de contener, la respuesta de la compañía no ha sido una solución, sino un muro de pago.

Twitter anunció que las funciones de generación y edición de imágenes con Grok quedarían restringidas a los suscriptores de pago. La medida, en apariencia, buscaba frenar los abusos cometidos por usuarios que habían utilizado la IA para desnudar digitalmente a mujeres, colocar sus rostros en escenarios sexuales o directamente crear imágenes con apariencia de menores. Ahora, quienes no pagan reciben un mensaje automático: “La generación y edición de imágenes están actualmente limitadas a suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones”, acompañado del enlace correspondiente al plan Premium.

Pero tras esta cortina de supuesta responsabilidad, el acceso no ha desaparecido. Según ha comprobado Mashable, la app independiente de Grok —fuera de la plataforma de Twitter— sigue permitiendo a usuarios no verificados generar imágenes sin restricción alguna y otros medios han confirmadoque la edición de imágenes continúa funcionando incluso para usuarios gratuitos desde algunas interfaces. No se trata, por tanto, de una desactivación real, sino de una segmentación del problema: lo que antes era público, ahora se esconde tras interfaces paralelas o cuentas de pago.

Mientras Twitter escurre responsabilidades, el daño ya está hecho. La fundación británica Internet Watch Foundation ha denunciado la existencia de imágenes sexualizadas de menores generadas con Grok y distribuidas en foros de la dark web. Las manipulaciones no son anecdóticas: la propia red social reconoció, ante las preguntas de medios, que desde el 9 de enero de 2026 se ha “limitado” el uso de estas funciones tras recibir “numerosas denuncias”. El primer ministro británico calificó la situación como “insultante” para las víctimas de violencia sexual, y Ofcom, el regulador de comunicaciones del Reino Unido, abrió una investigación de urgencia.

La medida de limitar la generación de imágenes a cuentas verificadas ha sido descrita por expertos como una forma de monetizar el abuso. Emma Pickering, de la organización británica Refuge, lo calificó como “una respuesta inadecuada que transforma el daño en un servicio premium”. Las evidencias son claras: bastan una tarjeta prepago y una identidad falsa para volver a acceder al sistema. Y como señala el investigador Henry Ajder, el modelo sigue siendo técnicamente capaz de generar contenido explícito, por lo que la raíz del problema sigue intacta. No se ha corregido el modelo, no se ha auditado su comportamiento, ni se han introducido restricciones efectivas: simplemente se ha subido el precio de acceso.

En lugar de frenar un problema, Twitter ha optado por monetizarlo. Grok sigue activo, sigue generando imágenes sexuales, sigue siendo una herramienta de alto riesgo en manos inadecuadas. Como ha señalado la organización AI Forensics, existía la posibilidad de desactivar la función de generación de imágenes, bloquear vídeos explícitos o incluso cerrar temporalmente la aplicación para evitar más daños. Pero no se ha hecho nada de eso. La empresa ha preferido preservar el producto, aunque su coste lo sigan pagando las víctimas.

Hay veces en que el silencio no es ignorancia, sino cálculo. Twitter ha cambiado las condiciones, ha reformulado los accesos y ha pulido su discurso, pero el núcleo del problema permanece: una herramienta de inteligencia artificial que permite crear imágenes sexuales no consensuadas, ahora convertida en privilegio de pago. Lo que antes escandalizaba a la vista, hoy simplemente se ha escondido detrás de un muro. Y el negocio, por ahora, sigue funcionando, y cuando quien tiene la voz de mando al respecto es Elon Musk… no cabe esperar decencia.

