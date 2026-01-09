Noticias
Ofertas de enero ¡Aprovecha antes de que los precios se pongan imposibles!
Nos vamos de compras como cada viernes con nuestra selección de descuentos de tecnología y electrónica, hoy enfocada a la campaña de Ofertas de enero que ha puesto en marcha nuestro minorista de referencia, PcComponentes.
Arrancamos 2026 con el estómago lleno de tanta fiesta navideña y el bolsillo vacío después de esas compras de reyes. Si has sido previsor y tienes presupuesto o simplemente te hace falta infraestructura informática, no deberías tardar demasiado porque nos tememos que los precios van a subir con fuerza a lo largo de este año. Las alertas venían del año pasado, pero en los anuncios del CES 2026 se están concretando.
La IA ha reventado el mercado de las memorias y ten claro que todo, todo producto electrónico subirá de precio. Si quieres adelantarte, te dejamos una selección de lo que puedes encontrar en las Ofertas de enero.
Ordenadores personales
- Portátil ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ128W 15.6″ Intel Core 5 120U 16GB 1TB SSD Azul Windows 11, por 579 euros.
- Portátil Apple Macbook Air Apple M4 10 Núcleos/16 GB/512GB SSD/GPU 10 Núcleos/13.6″, por 1199 euros.
- Portátil HP AI 15-fd2000ns 15.6″ Intel Core Ultra 7 255U 32GB 1TB SSD AI Boost FreeDOS Azul, por 749 euros.
- Portátil MSI Cyborg 15 B2RWFKG-201XES Intel Core 7 240H 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 15.6″ FHD RGB, por 1199 euros.
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/512GB SSD/15.6″, por 459 euros.
- Portátil HP OMEN 16-ap0007ns AMD Ryzen AI 7 350 32GB 1TB SSD RTX 5070 8GB 16″, por 1399 euros.
- Portátil ASUS TUF Gaming FX608JMR-RV003 Intel Core i7-14650HX/32GB/1TB SSD/RTX 5060/16″, por 1349 euros.
- Mini PC Apple Mac M4 10 Núcleos/16GB/256GB SSD/GPU 10 Núcleos, por 639 euros.
- Sobremesa PcCom Work Intel Core i5-12400 / 32GB / 1TB SSD + Windows 11 Pro, por 659 euros.
- Sobremesa HP OmniDesk AI M03-0003ns PC Intel Core Ultra 5 225/16GB/1TB SSD Windows 11, por 729 euros.
- AIO Alurin Flow – Core i5-12400//16GB/1TB SSD/24″ + Windows 11 Pro, por 689 euros.
Componentes
- GPU ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 324 euros.
- GPU Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 303 euros.
- GPU Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB GDDR6 FSR 4, por 679 euros.
- Memoria RAM Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz 32 GB 2x16GB CL16, por 269 euros.
- SSD WD Black SN850X 1TB – 7300MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 16GT/s, por 129 euros.
- SSD Kingston NV3 1TB – 6000MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 2280 3D Nand, por 110 euros.
- CPU AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz Box sin Ventilador, por 249 euros.
- CPU Intel Core i5-14600KF 3.5/5.4GHz Box por 233 euros.
- FSU Corsair CX750 750 W 80 Plus Bronze, por 69 euros.
Móviles, tablets y wearables
- Smartphone Apple iPhone 16 128GB Negro a precio mínimo histórico: 799 euros.
- Smartphone OPPO A5m 8GB 256GB 6.67″ HD+ IP65 Snapdragon 6s Batería 6000mAh Carga Rápida 45W Blanco, por 129 euros.
- Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra con IA – 256GB Batería 5.000mAh Titanio Negro, por 999 euros.
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G 8/256GB Negro Medianoche Libre, por 229 euros.
- Tablet Lenovo Idea Tab Pro 12.7″ 3K 8/256GB WiFi Gris + Teclado + Tab Pen Plus a precio mínimo histórico: 399 euros.
- Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 11″ 8/256GB WiFi HyperOS Gris Grafito + Ring Holder, por 189 euros.
- Garmin Fénix 7X Pro Solar GPS NFC 51mm MIP Gris Correa Negra Resistencia Agua 10ATM SpO2, por 538 euros.
Consolas, periféricos y accesorios
- Consola Nintendo Switch OLED Azul Neón/Rojo Neón + Everybody 1-2, por 329 euros.
- Auriculares Forgeon Captain RGB con Micrófono Inalámbricos Gaming Blancos, por 59 euros.
- Ratón Razer Viper V3 Pro Gaming Inalámbrico 35000 DPI Blanco, por 139 euros.
- Impresora Epson Expression Home XP-3200 Multifunción Color WiFi, por 66 euros.
- Torre PC Corsair FRAME 4000D RS ARGB Semi Torre E-ATX Cristal Templado USB-C Negra por 109 euros.
- Silla Owlotech Luxa de Escritorio Ergonómica Mesh con Reposapiés Negra, por 249 euros.
Monitores y televisores
- Monitor PcCom Elysium Pro gaming 34″ Fast VA WQHD 180Hz Adaptive Sync Altura Regulable Curvo, por 239 euros.
- TV Samsung TU50U8005FU 50″ LED 4K Ultra HD Smart TV Tizen HDR10+ a precio mínimo histórico: 329 euros.
- TV Xiaomi A Pro 32 2026 32″ QLED HD Google TV Chromecast Sonido DTS a precio mínimo histórico: 158 euros.
- TV TCL LED 55″ 55P6K UltraHD 4K Dolby Audio HDR10 Google TV, por 299 euros.
