Ofertas de enero ¡Aprovecha antes de que los precios se pongan imposibles!

9 enero, 2026

Nos vamos de compras como cada viernes con nuestra selección de descuentos de tecnología y electrónica, hoy enfocada a la campaña de Ofertas de enero que ha puesto en marcha nuestro minorista de referencia, PcComponentes.

Arrancamos 2026 con el estómago lleno de tanta fiesta navideña y el bolsillo vacío después de esas compras de reyes. Si has sido previsor y tienes presupuesto o simplemente te hace falta infraestructura informática, no deberías tardar demasiado porque nos tememos que los precios van a subir con fuerza a lo largo de este año. Las alertas venían del año pasado, pero en los anuncios del CES 2026 se están concretando.

La IA ha reventado el mercado de las memorias y ten claro que todo, todo producto electrónico subirá de precio. Si quieres adelantarte, te dejamos una selección de lo que puedes encontrar en las Ofertas de enero.

Ordenadores personales

Componentes

Móviles, tablets y wearables

Consolas, periféricos y accesorios

Monitores y televisores

Puedes encontrar estas ofertas y muchísimas más en nuestro minorista de cabecera:

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.

