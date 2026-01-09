Xbox mostrará más de Fable muy pronto

Hay nombres en los videojuegos que despiertan algo más que nostalgia: invocan mundos, decisiones, formas de jugar que se nos quedaron grabadas por lo que proponían, no por lo que prometían. Fable, para muchos (entre los que me incluyo) es uno de esos nombres. Albion no era el escenario más grande ni el más complejo, pero tenía alma. Tenía humor, consecuencias, gallinas y elecciones absurdamente humanas. Por eso, cuando Xbox anuncia que finalmente mostrará el nuevo Fable con más profundidad en su próximo Developer_Direct, lo que uno siente no es tanto expectación como una mezcla incómoda de esperanza y cautela. Porque una saga así no solo vuelve: se la tiene que recuperar.

El evento, previsto para el 22 de enero, será la cuarta edición del Developer_Direct y tendrá a Fable como uno de sus platos principales. Por primera vez desde su anuncio oficial, veremos una secuencia de juego extendida, además de comentarios del equipo de desarrollo en Playground Games. Xbox ha prometido que estarán presentes los pilares clásicos de la serie: elecciones morales con peso, un mundo vibrante y humorístico, acción con espadas y hechizos, y una ambientación que mezcla lo fantástico con lo ridículamente cotidiano. También han dejado claro que esta nueva visión de Fable pretende respetar lo que hizo especial a la franquicia, pero con un enfoque fresco que conecte tanto con jugadores veteranos como con una nueva generación.

Ese equilibrio, sin embargo, no es fácil. Fable nació en 2004 de la mano de Lionhead Studios, bajo la dirección de Peter Molyneux, y se convirtió rápidamente en una saga icónica por salirse del molde del RPG tradicional. En lugar de perseguir realismo o escala épica, apostó por decisiones simples con grandes efectos, por una estética caricaturesca, por héroes imperfectos y por mecánicas que abrazaban el absurdo sin miedo. Desde la infancia del personaje hasta la vejez, cada decisión importaba. Esa identidad única, sin embargo, se fue diluyendo con el tiempo, y tras el cierre de Lionhead en 2016, la marca quedó suspendida en un limbo de nostalgia y promesas incumplidas.

El encargo de revivir Fable recayó en un estudio inesperado: Playground Games, conocidos exclusivamente por su trabajo en la saga Forza Horizon. Su trayectoria con el mundo abierto y la tecnología de motor gráfico es incuestionable, pero el salto de los coches a la narrativa interactiva es más que un giro: es un salto mortal con tirabuzón. Que un equipo sin experiencia previa en RPGs asuma el retorno de una saga tan querida solo agrava las expectativas. El reto no es técnico, es narrativo: recuperar la esencia de un mundo que no solo se exploraba, sino que respondía con ironía, castigo o recompensa a lo que uno decidía ser.

Lo que sabemos del nuevo Fable sigue siendo limitado, pero significativo. El juego utilizará una versión personalizada del motor ForzaTech, adaptada para permitir una mayor interacción con el entorno y dotar al mundo de Albion de una fisicidad tangible. Se ha confirmado que mantendrá el clásico sistema de decisiones, aunque modernizado, y que el humor británico seguirá siendo un eje central del diseño narrativo. También han prometido integrar mecánicas más dinámicas de combate y exploración, aunque sin caer en la fórmula genérica de los RPGs de mundo abierto. En definitiva, quieren que el jugador vuelva a sentirse parte de una fábula… pero eso no se logra solo con tecnología.

Este Developer_Direct no se limitará a Fable. También mostrará avances importantes de Forza Horizon 6, ambientado en Japón, y del nuevo título de Game Freak, Beast of Reincarnation. Todo ello forma parte de la estrategia de Xbox para su 25º aniversario, un intento por consolidar 2026 como un año clave en su calendario de lanzamientos. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: Fable no es solo un juego esperado, es una saga que arrastra una deuda emocional con su comunidad, y eso eleva tanto la atención como el nivel de exigencia.

Me gustaría pensar que Playground Games lo sabe. Que han entendido que Fable no se define por la ambientación de fantasía ni por el combate, sino por la forma en que ese mundo reacciona a nuestras elecciones, con consecuencias absurdas, morales o simplemente hilarantes. En un mercado saturado de RPGs ambiciosos pero clónicos, Fable tiene la oportunidad de ser otra cosa. No más grande, sino más propio. No mejor, sino más diferente. Y si eso aparece en el Developer_Direct, aunque sea solo durante unos minutos, quizá empecemos a creer de nuevo que Albion puede renacer.