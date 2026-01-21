Crean una pantalla OLED que puede estirarse y doblar su tamaño

Un grupo de científicos de la Universidad de Drexel, en Filadelfia, y de la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, han logrado crear una pantalla con panel OLED que puede estirarse hasta doblar su tamaño máximo, sin que se produzca pérdida de brillo, y sin que esto afecte a la integridad física de la pantalla.

Este importante avance ha sido posible gracias al uso de un tipo de materiales conocidos como MXenes. Un panel OLED tradicional trabaja utilizando una capa conductiva y materiales orgánicos que emiten luz cuando se encuentran con las cargas eléctricas. En este caso, los ingenieros han utilizado óxido de indio y estaño (ITO) como electrodo transparente, porque este conduce bien la electricidad y permite el paso de la luz.

Sin embargo, el ITO tiene una importante limitación, y es que es muy frágil y se agrieta bajo presión. Cuando esto ocurre, se produce una pérdida importante de brillo, lo que significa que no es viable para crear una pantalla de este tipo, que debe poder estirarse para aumentar su tamaño considerablemente.

Los materiales MXenes son ultrafinos y tienen un grado de conductividad muy alto. Están compuestos de carburos y nitruros en capas, lo que les permite doblarse y estirarse sin romperse fácilmente. Esta estructura en capas permite que las láminas se deslicen unas sobre otras en vez de romperse cuando se aplica presión.

Esto explica por qué los investigadores utilizaron MXenes como sustituto del ITO. Sin estos materiales no habría sido posible crear una pantalla OLED capaz de estirarse hasta tal punto sin romperse, y sin que su nivel de brillo máximo se viera afectado.

Crear una pantalla OLED capaz de estirarse al doble de su tamaño sin romperse es todo un logro, pero además los materiales MXenes lograron mejorar la eficiencia cuántica externa en un 17%, un valor que indica la eficacia con la que la energía eléctrica consumida es convertida en luz. Según los investigadores, este valor fija un nuevo récord para las pantallas OLED flexibles.

¿Qué supone esto para el usuario? Pues que estamos un paso más cerca del desarrollo de pantallas OLED estirables. Sus aplicaciones prácticas serían muy interesantes, ya que con ellas se podrían fabricar dispositivos móviles capaces de doblar su tamaño de pantalla con un simple gesto, y también portátiles e incluso monitores y televisores con esa capacidad.