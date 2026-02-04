Intel Arc B390 sorprende: iguala a Series S en un portátil

Durante años, hablar de gráficas integradas era asumir concesiones. Una forma de aligerar costes, ahorrar energía o cumplir con lo mínimo. Pero en ningún caso se esperaba que pudieran rendir como una consola. Por eso, el avance que promete la Arc B390 integrada en los nuevos procesadores Panther Lake de Intel resulta tan llamativo. En un análisis detallado del exigente Alan Wake 2, esta iGPU ha alcanzado, y ligeramente superado, el rendimiento de una Xbox Series S, todo dentro de un portátil limitado a 30 W. Para quienes siguen la evolución del gaming portátil, esto no es una anécdota: es un punto de inflexión.

El escenario de prueba, llevado a cabo por Digital Foundry, se basa en una unidad Lenovo IdeaPad Pro 5 con un Intel Core Ultra X9 388H y la nueva Arc B390. El sistema fue limitado intencionadamente a 30 W para simular el consumo térmico de una consola portátil o un mini-PC, y se enfrentó a una escena concreta del juego Alan Wake 2, con la tasa de fotogramas capada a 30 fps. En ese entorno, el portátil alcanzó una media de 29,54 fps, mientras que la Xbox Series S quedó algo por debajo, además de presentar un frame-pacing más inestable.

No se trata, eso sí, de una comparativa completamente simétrica: la consola de Microsoft renderiza el juego a una resolución interna de 720p, escalada con FSR 2 a 1440p, y aplica recortes adicionales en sombras y follaje. Sin embargo, la diferencia de calidad visual entre ambas no fue suficiente para invalidar el test. El hecho de que un portátil con iGPU alcance esos niveles dentro de un margen energético tan reducido es, de por sí, significativo. Además, sin el límite de sincronización vertical, el mismo equipo logró 32,77 fps de media, lo que indica que la Arc B390 puede superar ligeramente esa barrera, aunque el rendimiento no escala de forma lineal con mayor consumo: incluso al acercarse a los 45 W, la mejora es modesta.

¿Y frente a una consola más potente? El mismo artículo midió el rendimiento de la PS5 en esa escena con ajustes equivalentes, alcanzando los 55,25 fps de media. El resultado deja claro que la equivalencia observada con Series S no debe extrapolarse a toda la generación actual. La diferencia con PS5 ronda el 92 %, lo que sitúa a la iGPU de Intel en un terreno muy distinto. La Arc B390 no es, ni pretende ser, un rival para consolas de gama alta, pero empieza a competir con solidez en una franja de mercado que hasta hace poco estaba reservada a gráficas dedicadas antiguas o soluciones discretas básicas.

En ese sentido, los resultados publicados por PC Games Hardware complementan la imagen: la Arc B390 supera a la GTX 1060 y la RX 580 en rendimiento medio, pero se mantiene por debajo de opciones más modernas como la RTX 2060 o la RX 6600. En términos de consumo, su media se situó en torno a los 26,8 W, con picos cercanos a los 31 W, lo que la convierte en una candidata idónea para portátiles ultrafinos y dispositivos handheld. Además, destaca positivamente en pruebas de ray tracing, donde logra mantener la estabilidad en títulos como Doom: The Dark Ages o Metro Exodus Enhanced Edition, gracias a su uso compartido de memoria del sistema como VRAM.

Este punto resulta crucial: aunque la Arc B390 no cuente con memoria dedicada, su diseño le permite evitar ciertos cuellos de botella comunes en GPUs con solo 8 GB de VRAM, como ocurre en la RX 6600 en escenarios concretos. Aun así, los límites aparecen en títulos más recientes como F1 25, donde surgen problemas relacionados con la gestión de recursos. No es una solución perfecta, pero sí notablemente versátil.

El impacto práctico de estos avances aún está condicionado por el contexto. Por ahora, los dispositivos con Panther Lake son escasos y caros, lo que aleja esta potencia integrada del gran público. Frente a eso, la Xbox Series S sigue ofreciendo una experiencia muy competitiva por un precio mucho más bajo. Sin embargo, la Arc B390 demuestra algo importante: una iGPU moderna ya puede ofrecer rendimiento “de consola” en ciertas condiciones, y eso reconfigura las expectativas de lo que un portátil ligero puede llegar a mover.

Todavía no hay sustituto real para una consola bien equilibrada ni para una GPU dedicada potente. Pero si alguna vez pensamos que las integradas no eran capaces de más, Intel parece haber tomado nota. La Arc B390 no es el final del camino: es el comienzo de una nueva etapa en el juego móvil y portátil. Y esta vez, con resultados que invitan al optimismo.

