Signal estrena los mensajes fijados

Signal es el servicio de mensajería instantánea que más ha crecido en los últimos años y hoy es noticia porque acaba de estrenar una función muy esperada por sus usuarios: los mensajes fijados.

Signal se ha convertido en la mayor alternativa a WhatsApp y Telegram. Con funciones similares a éstas (chat de video, voz y texto, llamadas de voz y vídeo con cifrado de extremo a extremo, y transferencias seguras de archivos y fotos) funciona bajo el protocolo Signal Messaging Protocol, ampliamente reconocido como el protocolo de mensajería más seguro del mercado.

Además, es un desarrollo de código abierto, por lo que su código está disponible en línea para escrutinio público y cualquier cuestión de privacidad o fallo de seguridad puede ser verificado por expertos. La responsabilidad del proyecto recae en una organización independiente sin ánimo de lucro, que no depende de ninguna gran tecnológica y que se mantiene con donaciones voluntarias. Una garantía para conseguir su objetivo: «hacer posible una comunicación segura en todo el mundo a través de una tecnología de código abierto centrada en la privacidad».

Mensajes fijados en Signal

La última función añadida a la aplicación permitirá destacar y anclar mensajes importantes en la parte superior de los chats, tanto en conversaciones individuales como grupales. Es ideal para no perder de vista los recordatorios, citas y anuncios importantes en chats con mucha actividad.

Entre los aspectos clave de los mensajes fijados destacan:

Función intuitiva: solo basta con mantener pulsado un mensaje para acceder al menú contextual y seleccionar la opción «Fijar mensaje».

Duración flexible: los mensajes pueden fijarse durante 24 horas, 7 días, 30 días o para siempre, con la opción de desfijarlos manualmente en cualquier momento.

Banner destacado: una vez fijados, los mensajes aparecen en un banner en la parte superior del chat, junto con un icono de marcador que los identifica.

Gestión sencilla: se puede ver todos los mensajes fijados en un solo lugar y acceder rápidamente al mensaje original en la conversación tocando el mensaje fijado.

Límite de mensajes: Signal permite tener hasta tres mensajes fijados en cada chat. Si fijas un cuarto mensaje, se reemplaza el mensaje fijado más antiguo.

Variedad de formatos: Puedes fijar cualquier tipo de mensaje, sea cual sea su formato (mensaje de texto, imagen, vídeo, encuesta, ubicación, sticker, mensaje de voz, GIF, archivo de visualización única o documento).

Compatibilidad con los mensajes temporales: Si los mensajes temporales están activados en un chat, los mensajes fijados se desfijarán y eliminarán automáticamente cuando termine su duración.

Signal ofrece la opción de desfijar mensajes uno por uno o bien todos a la vez con un solo comando desde la vista de mensajes fijados. La nueva función de mensajes fijados está disponible en las versiones más recientes de Signal para Android (v7.71), iOS (v7.93) y escritorio (v7.87), y pronto se lanzará para todos los usuarios de Signal.