No te la juegues con activadores pirata: consigue Windows 11 con validez de por vida desde 13,3 euros

Ya tienes listo tu nuevo PC. Has invertido mucho dinero en él para que se ajuste a tus gustos y para que ofrezca un buen rendimiento, y te toca instalarle el sistema operativo para que todo funcione. Has elegido Windows 11, pero estás pensando en utilizar activadores piratas. Con todo lo que has invertido en tu nuevo PC, ¿crees que vale la pena instalar un Windows 11 pirata y asumir todos los riesgos que esto implica? No, y menos aún con lo que cuesta una licencia de Windows 11 en GVGMall: desde 13,3 euros.
No vale la pena gastar miles de euros en un nuevo PC y luego querer ahorrarnos unos pocos euros del sistema operativo recurriendo a instaladores piratas. ¿Sabes por qué? Pues porque los instaladores y activadores piratas representan un riesgo para la seguridad de tu equipo y la de tus datos y cuentas. También son propensos a dar problemas y errores, y pueden perder la activación con cada nueva actualización de Windows.
Con las licencias de activación OEM ya no tendrás que pagar cientos de euros para utilizar software original de Microsoft, y con las ofertas de GvGMall España tendrás a tu alcance una gran variedad de claves de activación que cubrirán las necesidades de tu nuevo equipo. Además, si utilizas el cupón «GVGMM» (sin comillas) antes de completar el proceso de pago te llevarás un descuento adicional del 30%.
Ofertas en software original OEM de Microsoft
- Windows 11 Pro OEM con validez de por vida por 21,2 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 clave con validez de por vida por 13,3 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Home OEM con validez de por vida por 18,2 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Pro OEM con validez de por vida por 15,3 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 clave con validez de por vida por 11,7 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Home OEM con validez de por vida por 12,6 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2016 Pro Plus rebajado a 22,6 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2019 Pro Plus en oferta por 41,1 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2019 Pro Plus con validez de por vida por 51 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2016 Pro Plus con calidez de por vida por 33,3 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
Qué diferencia hay entre las distintas versiones de Windows 11 y cuál debo elegir
Como habrás podido ver en la lista anterior, este sistema operativo está disponible en tres grandes versiones: Pro, Home y Enterprise LTSC. Todas estas versiones son compatibles con las mismas aplicaciones, archivos y documentos, no tendrás problemas de soporte y su base es la misma, así que no tendrás que preocuparte por nada en este sentido.
Las diferencias entre ellas se encuentran en pequeños detalles que pueden marcar la diferencia, sobre todo, en escenarios profesionales. En este sentido, Windows 11 Home sería la mejor opción para la mayoría de los usuarios, mientras que la versión Pro sería la más recomendable para usuarios profesionales, y también para empresas.
Cuándo debo elegir Windows 11 Home
Esta es la versión básica del sistema operativo, y también es la más utilizada a nivel global. Cuenta con todas las características clave de Windows 11, incluyendo IA avanzada con Copilot.
- Si vas a usar el PC en un ámbito doméstico.
- En caso de que vayas a utilizar el PC para navegar, estudiar o ver contenidos multimedia.
- No necesitas funciones avanzadas de virtualización, ni de seguridad y gestión.
Cuándo es mejor elegir Windows 11 Pro
Es una versión mejorada de la anterior, que mantiene todas sus funciones base y las amplía con mejoras a nivel de seguridad y de administración, gracias a funciones como el cifrado Bitlocker y a la gestión avanzada de grupos.
- Si necesitas funciones avanzadas de seguridad y de administración.
- Cuando trabajamos con datos e información sensible y necesitamos cifrado de la unidad.
- Si el PC se va a utilizar en un espacio profesional.
- Si vas a recurrir a la virtualización.
- En caso de que necesites disponer de políticas avanzadas de grupo para controlar a fondo el sistema operativo.
Cuándo es buena idea elegir Windows 11 LTSC
Sus siglas se corresponden con «Long-Term Servicing Channel», y es una edición que destaca por tener soporte durante más tiempo, por mantenerse mucho más estable y por ser más fiable que Windows 11 Pro, manteniendo todas sus funciones y características clave.
No recibe actualizaciones anuales con nuevas funciones cada año que puedan comprometer la estabilidad y la fiabilidad del sistema, y viene sin funciones y características superfluas que no son importantes, lo que hace que también sea más ligero. Es la mejor opción si:
- Necesitas un sistema operativo seguro y muy estable.
- Quieres una versión más ligera y sin componentes superficiales.
- Deseas mantener una fiabilidad total, y un gran control sobre el sistema operativo.
- No quieres tener que lidiar con el bloatware.
