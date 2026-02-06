ASUS ROG Strix Aiolos, máximo nivel para tu SSD externa

ROG Strix Aiolos es el nombre del nuevo accesorio que la marca de alto rendimiento de ASUS propone para creación de unidades de almacenamiento externa. Unos dispositivos muy útiles tanto para mover archivos como para ejecutar aplicaciones; versátiles porque se conectan por USB a casi cualquier equipo y comodísimas de transportar por el tamaño compacto de SSD.

Este tipo de unidades se pueden conseguir adquiriendo soluciones listas para usar, como la KIOXIA Exceria Plus G2 que analizábamos esta misma semana o la pueden montar los usuarios como es el caso de esta ASUS, una carcasa externa premium diseñada para jugadores y creadores que busquen rendimiento y gestión fluida de dispositivos, pero también una estética y control de funcionamiento que no suelen incluir las carcasas más «normalitas».

ROG Strix Aiolos: máximo nivel

La carcasa admite unidades de estado sólido en los formatos principales, SSD NVMe PCIe 2242/2260/2280, lo que aumenta su versatilidad de uso en una instalación que no necesita herramientas. Su rendimiento está garantizado gracias a una interfaz externa USB-C 3.2 Gen 2×2, que admite velocidades de transferencia de datos hasta 20 Gbps, lo que permite a los usuarios transferir archivos multimedia de gran tamaño o bibliotecas de juegos completos con facilidad.

La ROG Strix Aiolos está diseñada con una robusta solución de refrigeración de doble capa para mantener el máximo rendimiento durante cargas de trabajo intensas. Una almohadilla térmica interna de alta eficiencia disipa el calor de la SSD, manteniéndola refrigerada incluso bajo cargas pesadas para evitar la limitación térmica y garantizar un rendimiento duradero.

Además, cuenta con un revestimiento de silicona líquida moldeado por inyección y resistente al calor que actúa como una capa protectora duradera contra el polvo y las manchas, a la vez que mantiene la unidad fresca al tacto, incluso durante usos prolongados.

Como detalles del nivel de esta carcasa, tenemos que citar la iluminación Aura RGB personalizable que incluye, lo que permite a los usuarios personalizar su almacenamiento portátil con efectos visuales dinámicos desde una intuitiva interfaz web. Para mayor movilidad, la carcasa incluye un gancho metálico con una etiqueta de tela, que facilita su fijación, almacenamiento y transporte. Como guinda y para una supervisión sencilla, la carcasa incorpora el exclusivo ROG SSD Dashboard, una interfaz de usuario personalizada que proporciona a los usuarios una visión general completa en tiempo real del estado, el rendimiento y otras métricas clave de la unidad.

Soporta oficialmente sistemas operativos Windows y MacOS, aunque también funcionará en sistemas Linux u otros por la altísima compatibilidad de USB. Un accesorio destacado si quieres crearte una SSD de alto rendimiento que destaque también por su estética y calidad de producto.