WhatsApp empieza a tomarse en serio su versión web

Hay servicios que, con el paso del tiempo, se han convertido en una extensión natural de nuestra rutina diaria. WhatsApp es uno de ellos, pero durante años su versión web, que personalmente reconozco usar a diario, ha vivido en una especie de segundo plano, útil pero claramente incompleta. Siempre la he visto como una herramienta de apoyo, práctica para escribir desde el teclado, pero incapaz de sustituir de verdad al móvil o a la aplicación de escritorio. Sin embargo, por suerte, esta realidad, poco a poco, empieza a resquebrajarse.

Durante mucho tiempo, WhatsApp Web ha sido sinónimo de funcionalidad básica. Mensajes, archivos, poco más. Mientras tanto, el uso del PC, aún en la llamada era post-PC, se ha seguido manteniendo como espacio de trabajo principal para millones de personas, y la ausencia de llamadas desde el navegador resultaba cada vez más difícil de justificar. No era un problema de seguridad ni de tecnología, sino de prioridades. Y eso es precisamente lo que ahora parece estar cambiando.

La gran novedad es la llegada de llamadas de voz y videollamadas directamente desde WhatsApp Web. El despliegue ha comenzado en fase beta y, de momento, se limita a chats individuales, pero marca un antes y un después en la concepción de la plataforma. Por primera vez, el navegador deja de ser un mero espejo del móvil y empieza a ofrecer una experiencia más completa y autónoma.

A nivel técnico, el funcionamiento es muy similar al de la aplicación de escritorio. En los chats individuales aparecen los iconos habituales de llamada y videollamada, y el sistema mantiene el cifrado de extremo a extremo que caracteriza al servicio. No hay concesiones en este apartado: la privacidad sigue siendo un pilar central, independientemente del dispositivo desde el que se realice la comunicación.

Uno de los detalles más interesantes es la posibilidad de compartir pantalla durante las videollamadas. Esta función amplía notablemente el uso de WhatsApp Web en contextos profesionales y educativos, donde mostrar documentos, presentaciones o el propio escritorio resulta esencial. Sin convertirlo en una herramienta corporativa al estilo de otras plataformas, sí lo acerca a un terreno más versátil y funcional.

Eso sí, el despliegue no está completo. Las llamadas grupales todavía no están disponibles en la versión web, aunque la compañía ya trabaja en ello. El objetivo es permitir conversaciones de hasta 32 participantes, igualando así las capacidades del resto de plataformas. Por ahora, toca esperar y asumir que estamos ante un proceso gradual, no ante una actualización cerrada.

Este avance tiene una relevancia especial para un colectivo concreto: los usuarios de Linux. Al no existir un cliente de escritorio oficial para este sistema, el navegador era la única vía para usar WhatsApp en el PC, con la importante limitación de no poder realizar llamadas. Con esta actualización, esa barrera desaparece y WhatsApp Web se convierte, por fin, en una solución completa también en este entorno.

Para quienes quieran probar la función antes de su lanzamiento general, es necesario unirse a la beta de WhatsApp Web, algo que se puede hacer directamente desde el propio navegador. Basta con acceder al menú de ajustes, entrar en la sección de ayuda y seleccionar la opción para participar en el programa de pruebas. El cambio es inmediato y reversible, y permite experimentar de primera mano cómo WhatsApp está redefiniendo el papel de su versión web, adelantándose a un despliegue que, previsiblemente, se extenderá de forma gradual al resto de usuarios.

En conjunto, este movimiento transmite un mensaje claro: WhatsApp empieza a tomarse en serio su versión web. No se trata de una revolución inmediata, pero sí de un paso firme hacia una plataforma más madura, coherente con los hábitos actuales y menos dependiente del móvil. Quizá llega tarde, pero llega en el momento justo para redefinir el papel del navegador dentro del ecosistema de WhatsApp.

