El lanzamiento de Windows 11 26H1 es inminente. Se trata de la primera versión mayor del sistema operativo para este año y una edición que puede confundir a más de un usuario, porque no se podrá instalar en equipos existentes y solo servirá para el lanzamiento de equipos nuevos con arquitectura ARM. Es decir, llegará preinstalado en los PCs que cumplan los requisitos, en lugar de estar disponible de forma generalizada mediante descarga como es habitual.

Hasta ahora, Microsoft usaba los mismos nombres de versiones para soportar las arquitecturas x86 (procesadores Intel y AMD) y ARM (básicamente los chipsets de Qualcomm). De ahí que para esta versión, limitada a unos chips específicos, quizá hubiera sido mejor un nombre específico y distinto para esta versión, que no deja de ser absolutamente minoritaria en el ecosistema de Windows porque los equipos con ARM nunca han alcanzado cifras de ventas relevantes.

¿Para quién es el lanzamiento de Windows 11 26H1?

Consciente de que la versión puede confundir a los usuarios, Microsoft ha publicado esta semana dos artículos para aclarar la situación y despejar dudas. En el primero deja claro a quien se dirige esta versión: «No está diseñado para ofrecerse ni instalarse en dispositivos existentes. En su lugar, Windows 11, versión 26H1, estará disponible en algunos dispositivos nuevos que saldrán al mercado en el primer trimestre de 2026. No se ofrecerá como una actualización local de Windows 11, versiones 24H2 o 25H2, en los dispositivos existentes».

En una segunda entrada en techcommunity, la compañía proporciona más detalles del lanzamiento de Windows 11 26H1 y su alcance, que podemos resumir en:

Windows 11, versión 26H1 solo estará disponible en dispositivos nuevos con chips seleccionados que saldrán al mercado en este trimestre.

Windows 11, versión 26H1, no se ofrecerá como una actualización local desde Windows 11, versiones 24H2 o 25H2 en dispositivos existentes.

Windows 11 26H1 no tendrá ningún impacto en los dispositivos que ya están en el mercado.

Los dispositivos que ejecutan Windows 11, versión 26H1 continuarán recibiendo actualizaciones mensuales de seguridad, calidad y nuevas funciones, al igual que los dispositivos que ejecutan Windows 11, versiones 24H2 y 25H2.

Los dispositivos con Windows 11, versión 26H1, no podrán actualizarse a la próxima actualización anual de funciones en el segundo semestre de 2026. Esto se debe a que Windows 11, versión 26H1, se basa en un núcleo de Windows diferente al de Windows 11, versiones 24H2 y 25H2, y a la próxima actualización de funciones. Estos dispositivos tendrán una ruta de actualización en una futura versión de Windows.

Windows 11, versión 26H1, no admitirá actualizaciones de parches.

Las actualizaciones de seguridad de Windows 11, versión 26H1 se podrán gestionar a través de herramientas típicas: Windows Autopatch, Microsoft Intune, Microsoft Configuration Manager, etc.

Windows 11 26H1 estará disponible este trimestre para computadoras personales de nueva generación que lleguen al mercado con procesador ARM. Actualmente, solo los Qualcomm Snapdragon Serie X2 están en la lista de compatibles. Pero pronto habrá más, porque estamos a la espera del lanzamiento de los NVIDIA N1X, el regreso del gigante verde al mundo PC con SoC ARM propio en lo que puede ser un auténtico revulsivo para esa plataforma ‘Windows sobre ARM’ que nunca ha despegado.

En cuanto a las versiones generales actualmente con soporte (Windows 11, versiones 24H2 o 25H2) no recibirán el lanzamiento de nuevas versiones mayores hasta Windows 11 26H2, que se lanzará el próximo octubre. Y casi mejor. Windows 11 no necesita más características ni funciones, sino una solución a los graves problemas actuales.