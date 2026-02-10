AMD regala Crimson Desert con Ryzen 9000 y Radeon RX 9070

Hay promociones que buscan sumar valor, y otras que persiguen algo más ambicioso: construir un relato coherente entre hardware, juego y experiencia. En esta ocasión, AMD vuelve a recurrir a su fórmula clásica de bundles, pero lo hace apoyándose de forma muy visible en sus socios, con GIGABYTE como uno de los grandes protagonistas. El resultado es una campaña que no solo regala un juego esperado, sino que refuerza un ecosistema completo de productos pensados para jugar.

Hay promociones que pasan sin pena ni gloria y otras que llegan en el momento justo. Con AMD, los bundles de juegos llevan años siendo una herramienta clave para acompañar lanzamientos importantes, y el que ahora nos ocupa encaja perfectamente en esa tradición. No se trata solo de añadir valor a una compra, sino de asociar una nueva generación de hardware a una experiencia concreta, pensada para lucir músculo técnico desde el primer minuto.

La compañía ha puesto en marcha una nueva promoción de AMD Rewards que incluye Crimson Desert, el ambicioso juego de acción y mundo abierto de Pearl Abyss, con la compra de determinados procesadores AMD Ryzen 9000 de escritorio, gráficas Radeon RX 9070 y una selección amplia de portátiles gaming con hardware AMD. El bundle se alinea de forma muy clara con el lanzamiento oficial del juego, previsto para el 19 de marzo de 2026.

En cuanto a fechas y condiciones, la promoción estará activa para compras realizadas entre el 10 de febrero de 2026 a las 15:00 CET y el 25 de abril de 2026. El canje del código deberá completarse antes del 23 de mayo de 2026 a través de la plataforma AMD Rewards, y, como es habitual, el hardware adquirido deberá estar instalado en el sistema desde el que se realiza la validación. También conviene tener en cuenta que existen restricciones regionales y países excluidos, que dependen del distribuidor participante.

En sobremesa, el foco está claramente puesto en la gama alta orientada a gaming. Los productos elegibles incluyen los Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D, Ryzen 7 9850X3D y Ryzen 7 9800X3D, procesadores diseñados para exprimir al máximo el rendimiento en juegos gracias a la tecnología 3D V-Cache. En el apartado gráfico, la promoción cubre las Radeon RX 9070 y RX 9070 XT, dos modelos que representan la apuesta más reciente de AMD en el segmento de altas prestaciones.

Uno de los aspectos más interesantes del bundle es su alcance en el mercado de portátiles gaming. AMD ha conseguido que prácticamente todas las grandes marcas estén representadas, desde Acer y ASUS hasta Lenovo, MSI, HP o Razer. Eso sí, no se trata de una inclusión indiscriminada: solo determinados modelos y configuraciones concretas entran en la promoción, lo que obliga a revisar con atención cada SKU antes de dar el paso.

El juego elegido también dice mucho de la estrategia. Crimson Desert no es un título menor ni un relleno de catálogo. Sus requisitos mínimos en PC, con una GTX 1060 o una RX 6500 XT como referencia, lo hacen accesible para muchos jugadores, pero el mensaje de AMD es otro: con un Ryzen 9000 X3D o una RX 9070, la experiencia apunta a ser muy superior, tanto en fluidez como en calidad visual. El contraste entre “poder jugar” y “jugar como se debe” está claramente buscado.

Este movimiento encaja con el objetivo de reforzar la percepción de la plataforma AMD en un momento clave. Los Ryzen 9000 X3D y las Radeon RX 9070 necesitan consolidarse como referencias para gaming, y un lanzamiento de alto perfil ayuda a fijar esa asociación en la mente del comprador. Incluso algunos socios, como Sapphire, han ido un paso más allá con ediciones especiales tematizadas, subrayando aún más el vínculo entre hardware y juego.

Al final, el valor real de este bundle no está solo en llevarse un juego gratis, sino en el mensaje de AMD: su hardware actual está pensado para disfrutar de los grandes lanzamientos desde el primer día. Para quien ya tenía en mente una actualización, la promoción puede ser el empujón definitivo. Y para AMD, es otra jugada clásica, bien afinada, en la eterna partida por el trono del gaming en PC.

