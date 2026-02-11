GTA IV se convierte en un juego de nueva generación con estas actualizaciones

El mod RTX Remix ha sentado de maravilla a GTA IV, pero todavía quedaban algunas cosas por pulir técnicamente, una cuenta pendiente que el modder «xoxor4d» ha saldado con una importante actualización que resuelve algunos problemas e introduce mejoras gráficas notables.

Gracias a todas las mejoras que trae esta nueva actualización, identificada como 1.2.1, GTA IV se ha convertido en un juego más cercano a la nueva generación que a su generación original, y eso es mucho decir, porque hablamos de un título que fue diseñado originalmente para Xbox 360 y PS3, y ya estamos dos generaciones por delante.

Con RTX Remix se añadieron a GTA IV mejoras a nivel de materiales y trazado de trayectorias. Con esta nueva actualización se han resuelto algunos fallos gráficos, como los cálculos y la suavidad de los focos en forma de conos (usados en diferentes fuentes de luz, como las farolas), se ha añadido lógica a la iluminación del sol para mejorarla y darle mayor realismo, y se ha mejorado la calidad de la luz del cielo en función del clima.

Esta actualización se complementa con otro nuevo mod que ha lanzado «xoxor4d», AutoPBR V2, que sustituye a AutoPBR. Este nuevo mod implementa un conjunto de materiales de diferentes escenas y DLCs para añadir una enorme cantidad de texturas 24K (4.096 x 4.096 píxeles). Las texturas son la piel de los polígonos, y de ellas depende en gran medida la calidad final de un juego.

El resultado final al combinar RTX Remix con la actualización 1.2.1 y el mod AutoPBR V2 es un GTA IV que se acerca al nivel de un título de nueva generación. En las imágenes adjuntas podéis ver que no estoy exagerando en absoluto, el juego tiene una pinta espectacular.

Es importante que tengáis en cuenta que para jugar a GTA IV en su versión RTX Remix es necesario contar con un PC muy potente, sobre todo a nivel de tarjeta gráfica. Se puede jugar a partir de una GeForce RTX 20, pero lo más recomendable es contar con una GeForce RTX 30, y lo ideal sería disponer de una GeForce RTX 40.

El nivel de exigencia aumentará muchísimo con la resolución. Si vamos a jugarlo en 1080p a partir de una GeForce RTX 4060 tendremos un buen rendimiento, pero para jugarlo en 4K con garantías lo ideal es contar con una GeForce RTX 4090.