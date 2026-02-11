Noticias
Los Samsung Galaxy S26 se presentarán el 25 de febrero
Los Samsung Galaxy S26 se presentarán el 25 de febrero a la 1 p. m. EST en San Francisco, según el anuncio oficial que ha publicado la compañía. Será el primer evento Galaxy Unpacked de 2026 y como es habitual será retransmitido en directo en el sitio web de Samsung y en su canal de YouTube.
Samsung perdió en 2025 el primer puesto mundial de venta de smartphones. Un título honorífico que se juega año a año frente a Apple y que había mantenido en años anteriores. El objetivo para 2026 debe ser recuperarlo y para ello este año arranca pronto con el lanzamiento de la nueva generación de la serie S, los terminales estrella de su catálogo de móviles si dejamos a un lado los plegables.
Samsung Galaxy S26: presentación 25 de febrero, disponibilidad 11 de marzo
Samsung aprovechará el primer ‘Unpacked’ del año para presentar sus nuevos auriculares inteligentes Galaxy Buds o la actualización de su ecosistema de inteligencia artificial, Galaxy AI, pero sin duda, el centro de atención serán sus nuevos móviles.
La gran cantidad de rumores que rodean a estos grandes lanzamientos nos ha permitido adelantarte prácticamente todo lo que tienes que saber de estos Samsung Galaxy S26. Se comercializarán en tres ediciones, base, Plus y Ultra, con precios ligeramente más elevados que los de los S25 en el lanzamiento y según las últimas informaciones irán desde 999 a 2.000 dólares en la versión más equipada.
No habrá revolución. La nueva generación será bastante similar a las anteriores, si bien llegará con un cambio estético exterior hacia un marco menos cuadrado con esquinas más redondeadas. El tamaño de la pantalla OLED de la versión base aumentará ligeramente a las 6,3 pulgadas, al igual que la capacidad de su batería hasta 4.300 mAh con carga rápida mejorada por cable e inalámbrica.
El cambio más relevante en el hardware interno serán los nuevos chipsets, el Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm o el Exynos 2600 propio de la marca, según la región donde se comercialicen. La base de memoria para todos los modelos serán 12 Gbytes de RAM, con opciones de llegar hasta 16 GB. Lo mismo en almacenamiento, desde 256 Gbytes.
S26 ‘Ultra’, el más potente de la historia de Samsung
La versión ‘Ultra’, tope de gama de los Samsung Galaxy S26, será el más grande de la serie con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución nativa de 3120 x 1440 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y protección Corning Gorilla Armor 2. También será el móvil más poderoso del catálogo de Samsung por rendimiento, con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 desplegado a tope en sus 8 núcleos (2 Oryon V3 Phoenix L a 4,74 GHz y 6 Oryon V3 a 3,62 GHz).
Esta versión tendrá configuraciones de 16 GB de RAM y 1 Tbyte de capacidad de almacenamiento. También incluirá la mejor batería de la serie, con 5000 mAh, carga inalámbrica de 25 W y con cable de 60 W. Lo mismo en cámaras, ya que será el único con cuatro sensores, destacando un primario de 200 MP y un segundo teleobjetivo de 50 megapíxeles que no tendrán sus hermanos menores.
En cuanto a software, todas las versiones preinstalarán One UI 8.5 basado en Android 16 e incluirán las últimas funciones de IA de la plataforma Galaxy AI. Samsung ha anunciado una serie de promociones para animar a los usuarios en una fase de reserva que se alargará desde el 25 de febrero al 11 de marzo, por lo que sospechamos que ésta será la fecha donde estarán disponibles a nivel mundial.
