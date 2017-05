Microsoft bloquea la actualizacion a Creators Update en sistemas con menú de inicio alternativo

Microsoft no ofrecerá la actualización a Windows 10 Creators Update en equipos que tengan instalado un menú de inicio alternativos.

La razón esgrimida por Microsoft es la existencia de un “bug” que provoca pantallas en negro y bloqueo de los equipos Windows 10 con menú de inicio de terceros que intentan actualizar a la última versión del sistema, Creators Update.

“Algunas aplicaciones que modifican el botón de inicio de Windows 10 pueden no ser compatibles con Creators Update. Estas aplicaciones pueden hacer que Windows 10 termine en una pantalla en negro cuando instala la actualización… Para evitar más casos con este problema, Windows Update ya no ofrecerá la actualización a Creators Update en equipos que tienen estas aplicaciones no compatibles instalados en el sistema”, comenta Microsoft.

Por ello, los usuarios que tengan instaladas este tipo de aplicaciones tendrán que desinstalar las mismas antes de realizar la actualización. O intentar hacerla pero contando con las copias de seguridad que nos permita recuperar el equipo de forma sencilla.

No queda otra mientras la compañía no resuelva este “bug” que los amantes de las teorías conspirativas pueden encuadrar en lo poco que le gusta a Microsoft que los usuarios eliminen su menú de inicio a favor de otros alternativos. El problema es que para una parte de usuarios el menú de inicio de Windows 10 sigue siendo mejorable (a pesar de las mejoras desde el original de Windows 8) y millones de clientes de Windows simplemente preferirían el de Windows 7. Y de ahí el uso de desarrollos de terceros que -curiosamente- han pasado a ser “incompatibles” en cada nueva versión de Windows 10.

Si lo necesitas, puedes apoyarte en el menú avanzado de Windows 10, un conjunto de herramientas complementarias al menú de inicio clásico del sistema operativo, que ofrece grandes posibilidades.