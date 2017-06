Windows 7 vuelve a ganar cuota y Linux cae por debajo del 2%

Windows 7 sigue siendo el rey del escritorio informático, ejecutándose en 1 de cada 2 ordenadores mundiales y logrando sumar cuota de mercado en el último mes, según los datos de NetMarketShare que nos deja otro dato relevante: Linux cae por debajo del 2% a pesar de su gran importancia en otros sectores computacionales.

Ni el Windows 10 gratis; ni la falta de soporte oficial para las nuevas plataformas de procesamiento de Intel y AMD; ni la falta de novedades para el sistema exceptuando parches de seguridad; ni la cancelación de venta de PCs OEM con el sistema y en general, el impulso sin disimulo que Microsoft está dando a Windows 10, han hecho suficiente mella para que baje apreciablemente la cuota de uso de Windows 7, que casi duplica la del segundo.

Durante el mes de mayo incluso se permitió incrementar su cuota de uso, desde el 48,50 al 49,46 por ciento. Windows 10 también aumentó, medio punto porcentual hasta el 26,78%. Entre los datos positivos para Microsoft, destaca la caída considerable de Windows XP, la ligera de Windows 8.1 y la desparición de Windows Vista. El total de OS X sigue moviéndose en los entornos del 6% sumando todas sus versiones.

Linux, por debajo del 2%

Mención especial este mes para la cuota de Linux porque hacía muchísimo tiempo que no caía por debajo del 2%. Son estadísticas cuestionadas por todas las partes según interés y con un apartado de “otros” que seguramente tenga algún tipo de “linux” que sumar, pero, no, 2017 tampoco será “el año de Linux” en el escritorio.

Lo hemos hablado hasta la saciedad. Linux arrasa en supercomputación con una cuota de mercado superior a la que tiene Windows en el escritorio. Lo mismo podemos decir en móviles inteligentes, donde los Linux móviles encabezados por Android superan el 80% de cuota de mercado y han dejado en la irrelevancia a Windows Mobile/Phone.

Linux tiene una cuota destacadísima en el segmento de servidores, en estaciones de trabajo profesionales, en equipos científicos, en domótica, en wearables, en la Internet de las Cosas, en automoción, en productos para redes o en el gran segmento de embebidos. Por si fuera poco lo anterior, gran parte de las nubes públicas se ejecutan en Linux de una forma u otra, incluidas las de la plataforma de la misma Microsoft, Azure.

Dicho lo cual conviene hacerse la pregunta del millón ¿Por qué tiene una cuota tan baja en escritorios informáticos? No vamos a repetir todas las causas pero una de ellas la estamos viendo en el Computex 2017. Salvo algún Chromebook, no hay un OEM Linux que llevarse a las noticias… Sin el apoyo de los fabricantes no es posible subir cuota y sin cuota no hay equipos. Una pescadilla que se muerde la cola durante demasiados años ya.