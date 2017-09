Todavía puedes conseguir The Walking Dead Season 1 gratis

La conocida plataforma de distribución digital Humble Store tiene abierta una promoción muy especial que os permitirá conseguir gratis el juego The Walking Dead Season 1, una aventura gráfica inspirada en los cómics de Robert Kirkman que no deberías perderte.

Como su propio nombre indica estamos ante una franquicia dividida en temporadas y The Walking Dead Season 1 es la primera. Hasta el momento han llegado The Walking Dead Season 2 y The Walking Dead Season 3 y en 2018 se terminará la historia con The Walking Dead Season 4.

Esto quiere decir que para terminar el juego al completo tendréis que haceros con esas tres temporadas, cosa que entendemos que puede no gustar a todo el mundo. Sin embargo os digo por experiencia propia que la franquicia está muy trabajada y que capta a la perfección la esencia de la obra de Kirkman, así que os recomiendo que le deis una oportunidad.

Os recordamos eso sí que la promoción terminará en unas horas, así que entrad a reclamar vuestra copia gratuita de The Walking Dead Season 1 antes de que sea demasiado tarde.

Está disponible para PC Windows y Mac y no necesita un equipo potente para funcionar como veremos a continuación:

Requisitos mínimos

Windows XP con SP3.

Procesador a 2 GHz.

3 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica con 512 MB de memoria gráfica.

2 GB de espacio libre en disco.

Requisitos recomendados

Windows 7.

Core 2 Duo a 2 GHz o AMD Athlon 64 X2 a 2 GHz.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica con 1 GB de memoria gráfica.

2 GB de espacio en disco.

Actualizado: También podéis conseguir en Origin una copia gratis de SteamWorld Dig por tiempo limitado.