Vía libre para USB 3.2

El grupo promotor del puerto de interconexión de periféricos y dispositivos Universal Serial Bus, ha publicado las especificaciones finales de USB 3.2 en el evento USB Developer Days North America. Una nueva versión USB anunciada en el verano que llega con un importante aumento de rendimiento.

El ritmo tecnológico no descansa. Quizá no has dado el salto a USB 3.1 y ya te estamos hablando de una nueva norma. USB 3.2 es una actualización incremental, pero importante, porque promete duplicar la velocidad de transferencia de datos (20 Gbps) sobre el máximo de USB 3.1.

Mientras que los dispositivos USB fueron diseñados originalmente como soluciones de un solo carril, el cableado para USB tipo C fue diseñado para soportar el funcionamiento de varios carriles, asegurando un rendimiento escalable. El nuevo USB 3.2 puede ser diseñados como soluciones de varios carriles, lo que permite un máximo de dos carriles de 5 Gbps o dos carriles operacionales de 10 Gbps para totalizar los 20 Gbps comentados.

No es lo mismo, pero como los DLC en juegos, más de un usuario se preguntará si esta característica no pudo ser implementada en USB 3.1…. Al menos podremos aprovechar el cableado existente certificado para USB Type-C ya que será compatible con USB 3.2. La norma también será compatible con anteriores versiones del estándar, aunque sin poder explotar su máximo rendimiento.

USB 3.2 estará disponible en muchas de las nuevas máquinas nuevas con lanzamiento en 2018. No obstante, recuerda que si buscas rendimiento, otras normas como Thunderbolt 3 permite velocidades de hasta 40 Gbps utilizando puertos USB Type-C. Además, soporta una amplia variedad de otros protocolos y permite a los usuarios mover datos desde soportes nativos DisplayPort 1.2, PCIe de tercera generación, HDMI 2 y USB 3.0.