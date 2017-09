Las actualizaciones de seguridad son una parte importante del mantenimiento de cualquier equipo y los smartphones no son una excepción.

Normalmente los fabricantes suelen ofrecer dos años de actualizaciones a nivel de sistema operativo, es decir dos nuevas versiones de Android, pero con las actualizaciones los plazos de soporte son más elevados debido a su importancia.

Sin embargo parece hay algunos fabricantes que no siguen unos plazos fijos o mínimos y LG es uno de ellos, ya que acaba de eliminar de su web oficial de terminales con soporte a los LG G3, G4, G4 Stylus y Stylo.

No hay duda de que el LG G3 ha tenido un soporte bastante extenso desde su lanzamiento en mayo de 2014 pero por desgracia no se puede decir lo mismo del LG G4, ya que éste llegó en abril de 2015 y por tanto no ha llegado a cumplir el mínimo habitual de tres años de actualizaciones de seguridad.

Si tenéis cualquiera de los terminales que hemos listado todo apunta a que ya no vais a recibir más actualizaciones, salvo que LG decida hacer algún cambio de última hora.

Tras este movimiento los terminales que seguirán recibiendo soporte son los G5 y G6, los V10, V20 y V30; los Q6 y Q8; y los X300, X400, X500 y X Cam.

Es importante tener en cuenta que el próximo en desaparecer de la lista de soporte podría ser el LG G5, un terminal que como sabemos fue lanzado el pasado año con una apuesta innovadora por parte de LG gracias al diseño semimodular, aunque no tuvieron una buena acogida.

