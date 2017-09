El frontal de un iPhone 8 Plus se ha abierto mientras cargaba

Un iPhone 8 Plus comprado por una mujer taiwanesa ha sufrido un incidente mientras cargaba que desde luego resulta preocupante, incluso a pesar de que por suerte no ha habido que lamentar daños personales.

La mujer compró un iPhone 8 Plus dorado y cinco días después mientras cargaba el terminal escuchó un ruido similar a un “crack” y vio que el cristal delantero y la pantalla se habían despegado. La afectada ha confirmado que estaba utilizando todos los accesorios oficiales de Apple.

Todo parece indicar que la batería del terminal se hinchó mientras se cargaba y que por la presión la pantalla acabó despegada. Esta es una medida de seguridad que evita que la batería explote, aunque obviamente acaba afectando a la estructura del terminal.

Por suerte no se produjo ninguna explosión así que todo ha quedado más en un susto que otra cosa, pero Apple tiene delante algo que debe investigar ya que poco después apareció otro caso en Japón en el que un hombre recibió su iPhone 8 Plus tal y como vemos en la imagen.

Dado que sólo tenemos dos casos y que todavía no hay un informe oficial explicando lo ocurrido no podemos sacar conclusiones más allá de lo dicho. Puede que se trate de problemas aislados, de hecho con los iPhone 7 Plus se llegaron a registrar casos de explosiones puntuales y se confirmó que fueron casos puntuales.

Con todo habrá que ir viendo cómo evoluciona este asunto, ya que como no podía ser de otra forma las malas lenguas ya están hablando de problemas en las baterías.

Más información: Neowin.