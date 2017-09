FIFA 18 ha sido crackeado en menos de un día, ¿es el fin de Denuvo?

Justo ayer vimos que el sistema de protección Denuvo presente en Total War: WARHAMMER 2 había sido superado en un día, y hoy podemos confirmar que FIFA 18 ha sido crackeado en menos de un día.

La nueva entrega de la conocida franquicia deportiva de EA Sports utiliza también el sistema de DRM Denuvo, una herramienta que ha sido ampliamente criticada por su excesivo consumo de recursos y por afectar al rendimiento de los juegos.

Viendo el historial que arrastra Denuvo y los dos últimos “crackeos” que ha vivido salta a la vista que ya no es efectivo, al menos en su versión actual, y que sus responsables tienen un importante problema entre manos ya que no pueden ofrecer a sus clientes un sistema de protección verdaderamente útil.

Dado que FIFA 18 ha sido crackeado EA Sports debería considerar suprimir el DRM Denuvo, aunque es algo que todavía no está confirmado y que no tiene porque ocurrir, ya que como sabemos algunas compañías se empeñan en mantenerlo incluso aunque haya dejado de ser efectivo (SEGA es uno de los ejemplos más claros).

¿Es el final de Denuvo?

No hay duda de que es el final de dicho DRM en su versión actual, pero no creemos que vaya a ser el fin del sistema en sí. Lo más normal es que sus responsables tomen medidas como ya hicieron en ocasiones anteriores y que lancen una nueva versión que no se pueda crackear con tanta facilidad.

Con todo aunque lleven a cabo ese movimiento volverá a ser una cuestión de tiempo hasta que los crackers encuentren la manera de volver a romper la seguridad del sistema. Cuando eso ocurra se repetirá la misma escena que hemos vivido estos días.

