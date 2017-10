Instagram y Facebook han sufrido una caída a nivel internacional

Hemos podido confirmar que Instagram y Facebook están experimentando caídas en el servicio que han afectado de forma aleatoria a algunos usuarios.

Este detalle es bastante curioso, ya que no se trata de una caída total sino que ambas redes sociales funcionan sin problemas a ciertos grupos de usuarios, lo que significa que podría ser un problema puntual y no una caída total de los sistemas.

También es llamativo que Instagram y Facebook no muestren ningún mensaje de error al intentar acceder a ambos servicios. Cuando introducimos la dirección en el navegador la página hace el intento de cargar y muestra correctamente el candado verde de HTTPS, pero la pantalla simplemente queda en blanco.

No tenemos información oficial así que se desconocen las causas de esta caída, pero se comenta que WhatsApp también está teniendo problemas intermitentes, cosa que en el fondo no debería extrañarnos ya que la conocida aplicación de mensajería instantánea es propiedad de Facebook.

En la imagen que acompañamos podéis ver un mapa donde aparecen las regiones que más están sufriendo los problemas de servicio que afectan a Instagram y Facebook. La mayor cantidad de afectados se han registrado en la costa este de Estados Unidos, en la zona norte de Europa y en Reino Unido.

Parece que en España hay menos usuarios afectados, pero al momento de redactar este artículo he podido comprobar que Facebook no me funcionaba. Actualizaremos el artículo si aparece alguna información que creamos interesante o que pueda aclarar lo ocurrido.

Más información: The Mirror.