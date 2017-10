OnePlus debe resolver las cuestiones de privacidad de OxygenOS

Las cuestiones de privacidad de OxygenOS, el sistema operativo de los terminales móviles de OnePlus, vuelven a salir a los medios mundiales penalizando una serie que pasa por ser una de las líneas más atractivas del mercado en términos de características/rendimiento/precio.

El investigador de seguridad, Chris Moore, descubrió recientemente que los dispositivos basados en OxygenOS recogen datos (sin permiso expreso del usuario) sobre cuándo y con qué frecuencia se desbloquea el teléfono, qué aplicaciones se inician y utilizan, y a qué redes Wi-Fi que se conecta, el IMEI, la dirección MAC, etc.

Algunas de estas actividades son rutinarias y las realizan todos los fabricantes, pero el problema es que el sistema de OnePlus transmite esta información junto con el número de serie del teléfono, lo que significa que todos estos datos no se recogen de forma anónima y se pueden registrar junto a la información de un usuario individual.

La compañía ha explicado en un comunicado que recoge estos datos con el fin de afinar su software para “ofrecer una mejor experiencia” y para “proporcionar un mejor soporte post-venta”. OnePlus señaló también que se puede detener este proceso y gestionarlo en la configuración (Ajustes -> Avanzado -> Únete al programa de experiencia de usuario).

Aclaración típica que no explica porqué no se ha requerido del usuario el consentimiento activo para esta recopilación de datos y mucho menos, porqué no se recogen de forma anónima y se relacionan con los usuarios. Además, Moore, asegura que los datos se siguen recogiendo a pesar de la gestión citada por OnePlus.

Un usuario en Twitter ha señalado que este seguimiento se puede desactivar mediante la utilidad de línea de comandos de Google, ADB, empleada en el kit de desarrollo. En todo caso, sería deseable una solución más sencilla y transparente si OnePlus quiere seguir haciéndose un hueco en el complicado mercado del móvil. El titular de TNW es claro: “Querido OnePlus, deja de espiar mi teléfono”.