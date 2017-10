Wolfenstein II The New Colossus; idTech 6 y sin limitación de FPS en PC

MachineGames, desarrolladora de Wolfenstein II The New Colossus, ha confirmado una vez más el salto del juego al motor gráfico idTech 6, el mismo que hemos podido ver en el fantástico DOOM.

Es un salto importante ya que la primera entrega tenía como base el motor gráfico idTech 5, todo un veterano que gracias a numerosas personalizaciones y adaptaciones ha sido utilizado en una gran cantidad de juegos actuales (como Dishonored 2 y The Evil Within 1 y 2 por ejemplo).

Ese motor gráfico también ha facilitado una transición sencilla entre la pasada y la presente generación de consolas, permitiendo el desarrollo de juegos multiplataforma capaces de aprovechar el mayor potencia de las segundas, pero está claro que es un buen momento para que empiece a ser sustituido plenamente por el idTech 6.

Gracias al uso de ese nuevo motor podremos disfrutar de importante mejora a nivel gráfico en Wolfenstein II The New Colossus, pero además MachineGames ha confirmado que la versión para PC no tendrá bloqueados los fotogramas por segundo, de manera que como ocurría en DOOM podremos mover el juego con total libertad (siempre que nuestro equipo pueda con él).

El lanzamiento de Wolfenstein II The New Colossus se producirá el 27 de octubre en PS4, Xbox One y PC. No tenemos todavía los requisitos mínimos y recomendados pero viendo que se basa en el idTech 6 podemos dejaros una configuración recomendada que con total seguridad os permitirá disfrutar del juego de forma óptima en 1080p:

Windows 7 SP1 de 64 bits.

Core i5 2500K o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

GTX 970-GTX 1060 o Radeon R9 290-RX480.

