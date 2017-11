¿Adiós al MWC 2019 en Barcelona? Una catástrofe probable

“El Mobile amenaza seriamente con irse de Barcelona en el 2019”. El titular es de La Vanguardia y nos pone los pelos como escarpias. Hablando claro, si la situación política en Cataluña no se soluciona, el MWC 2019 no se celebrará en Barcelona.

Ya conoces la situación sobradamente porque es el “monotema” en España desde hace demasiado tiempo. El Gobierno catalán (hoy destituido) se embarcó en una aventura secesionista que terminó en una declaración unilateral de independencia y el Gobierno español respondió con la aplicación del artículo 155 y la convocatoria de elecciones regionales anticipadas para el 21 de diciembre.

La situación está teniendo consecuencias desastrosas a todos los niveles. La peor una fractura social que costará décadas recuperar y la más cuantificable, la económica, incluyendo la salida de la sede de empresas en número superior (esta semana) a 2.300.

En este contexto, la asociación GSMA que organiza el evento de móviles más importante del mundo advirtió el mes pasado que estaba “monitorizando la situación de España y Cataluña y evaluaría cualquier impacto potencial en el Mobile World Congress y en la Mobile World Capital”.

El MWC 2019 en Barcelona corre serio riesgo

La situación desde entonces se ha agravado y de las “advertencias” se ha pasado a las “amenazas”. El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, estuvo hace unos días en Barcelona en una reunión del patronato de la fundación Barcelona Mobile World Capital donde habló de “inquietud y temor” ante la situación política y comunicó que se estaban planteando la continuidad del MWC en su actual sede a partir de la edición del 2019.

GSMA tiene un acuerdo con Barcelona para celebrar el congreso hasta 2023, pero está claro que si no le garantizan “seguridad y estabilidad política” se van a marchar a París o Berlín, ciudades que llevan pidiéndolo desde hace años. Y cuidado que GSMA no habla por sí sola, porque tiene detrás todos los gigantes tecnológicos que participan en el evento y -según rumores- están presionando para -en la situación actual- salir de Barcelona. La lectura es tan lógica como desastrosa: Si Cataluña no puede mantener sus propias empresas cómo puede pretender acoger las grandes multinacionales foráneas.

No somos optimistas. La estabilidad que exige GSMA está lejos de alcanzarse y perder el MWC 2019 sería una auténtica catástrofe. El congreso genera 450 millones de euros y más de 13.000 empleos temporales. Más allá de números, es el evento más importante del mundo en material de movilidad y pone a Barcelona (a Cataluña y a España) en el primer plano de la actualidad en todo el planeta, con lo que ello supone ¿Alguien puede parar el desastre?