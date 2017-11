La compañía británica nos ha sorprendido con el Wileyfox Pro Windows 10 Mobile, un terminal que está dirigido al sector profesional y que está basado en la plataforma móvil de Microsoft.

El nombre oficial que vemos en la web de Amazon Reino Unido es Wileyfox Pro with Windows 10 BUSINESS 4G, pero no debemos dejarnos llevar ya que está claro que cuenta con Windows 10 Mobile y no con Windows 10 estándar.

Como podemos ver en las imágenes el terminal tiene un diseño estándar y bastante simple, es decir no destaca por nada especial, así que su mayor “atractivo” es el de incluir un sistema operativo que está en horas bajas y que quedará sin soporte en 2020.

No obstante resulta curioso ver que un sistema operativo “muerto” vaya a tener más soporte que buena parte de los terminales Android que llegaron este año y que los que saldrán en 2018, un inciso que considero necesario para llamar la atención una vez más sobre los problemas que arrastra la plataforma de Google en este sentido.

Volviendo al Wileyfox Pro Windows 10 Mobile nos encontramos con un terminal de gama baja terminado en plástico y acompañado de un marco de metal que cuenta con:

Pantalla de 5 pulgadas con resolución 720p.

SoC Snapdragon 210 con CPU de cuatro núcleos Cortex-A7 (bajo rendimiento).

con CPU de cuatro núcleos Cortex-A7 (bajo rendimiento). GPU Adreno 304.

2 GB de memoria RAM.

16 GB de capacidad de almacenamiento ampliable.

Cámaras de 8 MP y 2 MP.

Puede que alguien me diga que no está del todo mal y sí, es cierto, Windows 10 Mobile puede funcionar bastante bien en unas especificaciones tan modestas, pero el problema es que tiene un precio de 214 euros al cambio, una cifra disparatada.

