Analizamos el Fire TV Stick Basic Edition

Total







8 Diseño

Conectividad

Interfaz

Funcionamiento

Precio (Prime)

Fire TV Stick Basic Edition es el nuevo streamer que Amazon anunció por sorpresa a comienzos de mes. Clara alternativa al Chromecast de Google (u otros Android TV) destaca por ofrecer una buena relación calidad-precio si aprovechas la promoción para clientes de Amazon Prime que deja el precio del dispositivo en 39 euros.

El nuevo Fire TV es una versión básica y económica de otros streamers de la firma de comercio electrónico. Básicamente, permite elevar a la categoría de “inteligente” televisores sin funciones de Smart TV o en general, mejorar las prestaciones de las pantallas más antiguas, permitiendo el acceso a los servicios de Amazon y algunos otros de los grandes del streaming. También permite la ejecución de alrededor de 4.000 aplicaciones o juegos. ¿Merece la pena? Lo hemos probado durante la última semana y aquí va nuestro análisis.

Especificaciones Fire TV Stick

El nuevo Fire TV es como decíamos una versión básica en hardware sobre otros Fire TV que Amazon comercializa en Estados Unidos. Realmente no necesita mucha más potencia (salvo capacidad de almacenamiento) y maneja perfectamente el vídeo máximo admitido, 1080p a 60 FPS. Su conectividad es buena, especialmente el imprescindible Wi-Fi ac, así como su soporte de audio y su tamaño reducido que permite llevarlo a cualquier parte en un bolsillo. Lo vemos al detalle:

Dispositivo:

Peso: 32 gramos

Dimensiones: 85,9 mm x 30,0 mm x 12,6 mm (sin mando)

Procesador: MediaTek – ARM de cuádruple núcleo a 1,3 GHz

GPU: Mali450 MP4

Memoria RAM: 1 GB

Almacenamiento: 8 GB totales

Conectividad: Wi-Fi ac de doble banda y doble antena 2×2 MIMO. Bluetooth 4.1

Puertos: Salida HDMI. Micro USB (sólo para energía)

Soporte Audio: Dolby Audio, sonido envolvente 5.1, estéreo de 2 canales y paso de señal de audio con HDMI (hasta 7.1)

Formatos soportados: H.264 1080p30, H.265 1080p30; Audio: AAC-LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (eAAC+), AC3 (Dolby Digital), eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MIDI, MP3, PCM/Wave, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB; Imagen: JPEG, PNG, GIF, BMP

Mando a distancia:

Peso: 56 gramos

Dimensiones: 119 x 40,4 x 13,8 mm

Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas)

Conectividad: Bluetooth

Contenido y requisitos Fire TV Stick

Amazon vende un kit con el buen empaquetado habitual y una caja de color rojo que no pasa desapercibida. Incluye el Fire TV Stick, el propio mando mando a distancia mencionado, un cable USB con adaptador de corriente, una extensión de HDMI, 2 pilas AAA para el mando y una guía rápida.

Los requisitos pasan por una televisión (o monitor) con entrada HDMI y capacidad para resoluciones 1080p o 720p a 60/50 Hz, incluidos los modelos compatibles con HDCP más vendidos de las siguientes marcas: Hitachi, JVC, LG, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio y Westinghouse. Más importante es contar con una buena conexión a Internet en su apartado inalámbrico, imprescindible para no sufrir cortes o ralentizaciones a la hora del vídeo bajo demanda.

Para que te hagas una idea, en nuestro caso lo hemos probado en la tele del salón en una Panasonic de plasma que tiene ya sus añitos y que no cuenta con las funcionalidades de smart TV de las últimas generaciones. También lo hemos probado en una segunda tele situada en la cocina sin ninguna prestación smartt TV. Es su objetivo principal, dotar de este tipo de servicios a pantallas más antiguas porque los nuevos modelos de televisores ya cuentan con bastantes de ellas.

En cuanto a la conexión a Internet, hemos utilizado un router Wi-Fi conectado por cable al router de fibra principal bajo una conexión de 300 “megas”. El punto de acceso está situado a medio metro del televisor y como era de esperar no hemos tenido ningún problema con el streaming en las dos bandas soportadas por el Wi-Fi ac. En la cocina, a unos 12 metros del punto de acceso secundario y algún tabique entre medias, sí hemos notado algún ligero corte. Cada hogar e instalación es un mundo, pero ya sabes, prepara una buena conexión si quieres disfrutar de este Fire TV Stick, como harías con cualquier streamer que quieras utilizar y que necesita un buen ancho de banda.

Instalación y configuración Fire TV Stick

La conexión no puede ser más sencilla. Introducimos el Fire TV Stick en un puerto HDMI del televisor (opcionalmente con el cable extensor) y el otro cable de energía (un USB con adaptador) a una toma de corriente. (En mi caso fue insuficiente conectarlo a un USB del televisor. El mismo dispositivo te avisa). El Fire cuenta con un modo de ahorro de energía, pero no cuenta con opción de apagado o encendido. Yo lo tengo en una regleta dedicada junto a otros “cacharros” y consolas y ahí lo apago. Gestiónalo según tu tipo de instalación. En modo de suspensión no debe consumir mucho, pero todo suma.

Ponemos las dos pilas AAA suministradas en el mando a distancia y seleccionamos el puerto HDMI donde hayamos conectado el dispositivo. Sólo nos resta seleccionar la conexión Wi-Fi que vamos a utilizar. Ya te dije. Sin problema en la TV del salón con las dos bandas soportadas de 2,5 GHz y 5 GHz, aunque en éste último caso tuve que cambiar el canal de uso. También se configura aquí la cuenta de Amazon Prime si tenemos. En este caso, verás como el Fire TV Stick se registra automáticamente con tu cuenta del gigante electrónico.

Lo próximo a gestionar es el el apartado del “control parental” para bloquear mediante PIN las reproducciones de vídeo y también las compras de ellos, aplicaciones o elementos in-app. Si tienes niños actívalo obligatoriamente. Ya no porque se ponga a ver una peli de adultos… sino porque el proceso de compra desde el Fire TV Stick se realiza mediante el Amazon 1-Clic y es un servicio que necesita muy poco para llevarte una sorpresa en la factura.

En este punto accederemos a la interfaz de usuario que ofrece tres categorías principales -“Inicio, Categorías y configuración”. Es sencilla y rápida aunque en la página de inicio verás un “batiburrillo” de opciones. Debería estar mejor rematada, contar con opciones de búsqueda en todos los apartados y mayores opciones de personalización.

En todo caso te acostumbras pronto y se maneja bien mediante el mando a distancia referido, de pequeño tamaño y con navegación de cinco posiciones: Seleccionar, Atrás, Inicio, Menú, Retroceder, Reproducir/Pausar y Avanzar. Eso sí, otro trasto más a acumular… En la imagen ves su tamaño (menos de 9 cm), muy reducido y manejable con una sola mano.

Precisamente una de las opciones de la configuración permite añadir otros dispositivos Bluetooth, mandos de juego y otros que ofrece Amazon para este Fire TV. Todos más adecuados si quieres jugar que el propio mando aunque realmente no es la función principal de este dispositivo.

En este apartado también puedes gestionar las opciones de pantalla y sonido. El soporte para Dolby Audio y sonido envolvente 5.1 se consigue en nuestro caso conectando el amplificador AV.

También las aplicaciones y juegos que tengas instaladas. Bastante pocas porque los 8 Gbytes de espacio teórico del streamer deja un espacio real muy limitado después de la instalación del sistema y las apps que instala por defecto.

Contenido y funcionamiento del Fire TV Stick

Fire TV Stick está muy enfocado a los servicios de Amazon como cualquier otro dispositivo de la compañía. Si eres suscriptor del Amazon Prime, además del envío gratuito y el almacenamiento ilimitado en el Cloud para todo el contenido Amazon, tienes acceso gratuitamente a otros servicios también soportados en este streamer.

Prime Video es uno de los destacados. La interfaz y funcionamiento tiene las mismas ventajas y limitaciones que si accedes al servicio desde un PC u ordenador. Hay buenas pelis, pero falta cantidad y los estrenos brillan por su ausencia. En cuanto a las series, no están algunas últimas temporadas y en general están muy enfocadas al mercado estadounidense.

Su funcionamiento es muy sencillo. Accedes al Prime Video y verás un listado con las películas recomendadas y listados por género. Esta app sí tiene buscador y permite añadir las pelis a una lista de seguimiento personal, ver un tráiler o configurar idioma de audio o subtítulos. Como en la app web, permite reproducirla desde el principio o reanudarla desde el último punto donde te quedaste.

Prime Photos es otra de las aplicaciones instaladas por defecto. Funciona muy bien y permite visualizar en la gran pantalla fotografías y vídeos personales que hallamos subido al servicio en nube de Amazon. Es gratuito para usuarios Prime, algo que no parece conocer todos los usuarios que se suscriben al mismo pensando exclusivamente en las compras y en los envíos gratuitos. Aprovéchalo, funciona muy bien especialmente en el móvil inteligente y tiene almacenamiento ilimitado y sin tamaño máximo en fotos.

Netflix y Spotiy encabezan los servicios de terceros de vídeo o audio bajo demanda incluidos por defecto con apps nativas. Funcionan muy bien; te autentificas con tu respectiva cuenta, sea de pago o gratuita y ya tendrás acceso a todos tus contenidos. Lo mismo podemos decir del Music Unlimited del mismo Amazon u otras como YouTube, con app propia porque Google “pasa” de potenciar plataformas rivales.

Faltan muchos servicios. Algunas pueden parecer lógicas por la guerra del streaming, como una dedicada a HBO. Otras, como las de las cadenas españolas, deberían estar. Suponemos que si el dispositivo tiene éxito terminarán llegando como pasó con el Chromecast. Ya sabes, menos interesado vemos a Google enfrascado por la batalla por sus propios servicios.

Otra parte del contenido a mostrar por este Fire TV Stick llega de su compatibilidad con el protocolo Miracast, que permite la clonación de la pantalla de un dispositivo como smartphone o tablet (Android 4.2 o superior) y visualizarlo en la pantalla de tu televisor. Nos gusta más como trabaja y las mayores posibilidades del Chromecast de Google en este apartado.

También interesante la posibilidad de utilizar aplicaciones soportadas como Plex para obtener acceso a contenido que nativamente no se permite. No lo he probado, pero algunos medios dicen que es posible instalar el Kodi Media Center aunque su instalación es más complicada. Personalmente con el Plex, tengo más que de sobra.

Más cosas a conocer de este dispositivo es que aunque no soporta directamente el asistente Alexa (Amazon los reserva para otros Fire TV más avanzados), puedes usarlo con la app FireTV disponible para smartphones.

En cuanto a la instalación de apps y juegos es tan sencilla como acceder a ellas e instalarlas con las limitaciones de espacio comentadas. El problema es precisamente “acceder” a ellas. A los chicos de Amazon se les ha debido olvidar implementar un buscador en esta sección y hay que navegar por un montón de categorías para encontrarlas. No es normal cuando se publicitan al menos 4.000 apps soportadas y además, la versión estadounidense tiene un buscador en el mismo mando.

Conclusiones

Fire TV Stick cumple el objetivo de elevar a la categoría de “inteligente” televisores sin funciones de Smart TV o en general, mejorar las prestaciones de las pantallas más antiguas. Si tienes un televisor inteligente de última generación Android TV poco más te puede aportar éste en contenidos, salvo la posibilidad (muy atractiva) de llevártelo a todas partes en un bolsillo y conectarlo a cualquier pantalla con HDMI y acceso a Wi-Fi.

Lo mismo podemos decir a usuarios que ya tengan el Chromecast de Google. Son diferentes, pero sería duplicar muchas de sus funciones. No es obligatorio estar suscrito al Amazon Prime para utilizar el Fire TV Stick, pero sí es muy recomendable tanto por el menor precio como por el acceso a los servicios de Amazon.

Lo mejor:

Facilidad de conexión y uso

Ligero, puedes llevarlo a cualquier parte

Incorpora mando propio

Funcionamiento del Wi-Fi (con buen ancho de banda) y soporte de audio

Económico para suscriptores de Amazon Prime

A mejorar:

Faltan servicios y apps de terceros y contenidos propios

Poca capacidad de almacenamiento

Interfaz confusa en algunos apartados. Falta mayor personalización y opciones de búsqueda

Limitación a resoluciones 1080p (precio obliga)

Fire TV Stick Basic Edition está disponible con precio base de 59 euros y envío gratuito. Si aprovechas la promoción para clientes de Amazon Prime el precio del dispositivo es de 39 euros. Con este precio es que realizamos la valoración general del dispositivo. La alternativa directa es el Chromecast de Google, disponible por el mismo precio de la oferta de Amazon: 39 euros.