Sophie Turner ya es Lara Croft

Cada generación tiene su icono. Un personaje capaz de atravesar la pantalla, de pasar del mando al imaginario colectivo con una fuerza que supera lo técnico. Lara Croft no solo es una heroína digital; es una figura cultural que ha evolucionado con los años, mutando con cada entrega, con cada adaptación, pero sin perder nunca su esencia. Ahora, vuelve a dar el salto de los píxeles a la imagen real, esta vez en formato de serie para Amazon Prime Video, con Sophie Turner como nueva encarnación de la mítica arqueóloga. Y sí, ya tenemos la primera imagen oficial.

No es la primera vez que Lara Croft cruza los límites del videojuego. Desde su debut en 1996, la protagonista de Tomb Raider ha sido interpretada por distintas actrices, cada una reflejando el espíritu de su época: Angelina Jolie en los 2000, Alicia Vikander más recientemente. Pero más allá del casting, cada reaparición de Lara plantea la misma pregunta: ¿cómo se adapta una figura tan emblemática a los lenguajes de cada medio sin perder su fuerza original? La nueva serie de Amazon, aún sin título oficial, parece tener claro que el camino pasa por equilibrar respeto al legado con una narrativa fresca.

La elección de Sophie Turner, conocida mundialmente por su papel de Sansa Stark en Juego de Tronos, se confirmó oficialmente en septiembre de 2025, aunque es ahora cuando hemos podido verla por primera vez caracterizada como Lara Croft. El perfil oficial de Prime Video en Twitter ha publicado una imagen que muestra a Turner luciendo un atuendo fiel al estilo clásico del personaje: camiseta ajustada, pantalones de exploradora, y esa mezcla de dureza y determinación que siempre ha definido a la aventurera. «Preparad vuestros artefactos. Lara está en camino», decía el mensaje que acompañaba a la imagen, en un claro guiño a los fans de la franquicia.

El reparto no se queda corto. Jason Isaacs interpretará al tío de Lara, mientras que Sigourney Weaver dará vida a un personaje completamente nuevo, cuya intención será aprovechar las habilidades únicas de la protagonista. Junto a ellos, se suman Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein. La mayoría de estos actores encarnarán personajes nuevos, lo que sugiere que la serie no será una mera traducción literal de los videojuegos, sino una reinterpretación con su propio universo.

El proyecto, anunciado por primera vez en mayo de 2024, cuenta con un nombre de peso al frente: Phoebe Waller-Bridge. La creadora de Fleabag ejerce aquí como guionista, productora ejecutiva y showrunner, una combinación que promete aportar una visión personal y quizá más introspectiva de Lara. Aunque aún no se conocen detalles del argumento, la implicación de Waller-Bridge invita a pensar en un enfoque menos centrado en la acción desmedida y más en el conflicto humano, algo que encajaría bien con la evolución reciente del personaje en los videojuegos.

El rodaje comenzará a lo largo de 2026, lo que sitúa el estreno probablemente en 2027, salvo retrasos imprevistos. Con tan pocos datos oficiales sobre la trama, aún es pronto para anticipar qué versión de Lara encontraremos: ¿una joven aventurera en formación como en el reboot de 2013? ¿Una figura ya consolidada con conflictos más complejos? Lo que sí parece claro es que esta serie busca establecer una identidad propia dentro del universo Tomb Raider, aprovechando las libertades del formato televisivo y el respaldo de una producción ambiciosa.

Al final, volver a Lara Croft es también volver a una idea de aventura que sigue resonando en nosotros. Un eco de las ruinas por explorar, de mapas por descifrar y de secretos por descubrir. Y si esta nueva serie logra captar algo de esa esencia, si consigue que, una vez más, nos entren ganas de seguir a Lara en su próxima expedición, entonces habrá merecido la pena el viaje.